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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.03.23 19:30

Перед «Розовым слоном никто не устоял: в Мурманске завершился пятый открытый турнир по интеллектуальным играм «Кубок Арктики»

В нём приняли участие представители из разных регионов России. Турнир провёл двукратный чемпион мира, четырёхкратный обладатель приза «Хрустальная сова», магистр «Что? Где? Когда?» Максим Поташев.

Открытый турнир по интеллектуальным играм «Кубок Арктики» - это ежегодное масштабное событие, которое собирает лучших представителей интеллектуального движения со всей России. В этом году долгожданный турнир собрал 52 команды.

Татьяна Печкарева, председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска: «Заявок было гораздо больше. Но мы хотели, чтобы комфортно было играть, что очень важно в этой игре. Здесь проходит состязание не только с равными себе, но с теми командами, которые на ступень выше. Сегодня как раз смогли это получить, а ещё, что очень важно, в этом турнире учувствуют и школьники, и студенты».

Турнир провёл двукратный чемпион мира, четырёхкратный обладатель приза «Хрустальная сова», магистр «Что? Где? Когда?» Максим Поташев.

Почётными гостями кубка стали именитые знатоки Анатолий Вассерман, Борис Белозеров, Алена Повышева и Дмитрий Филиппов.

Анатолий Вассерман, политический деятель, журналист, участник интеллектуальных игр: «Вопросы по большей части хорошо отредактированы, но дело в том, что интеллектуальный спорт - это вопросы не на знания, а на понимание. В принципе, если вопрос правильно составлен, то на ответ можно выйти, опираясь на какие-то общеизвестные факты. Правда, для этого требуются гораздо серьёзные рассуждения».

В основной программе турнира «Что? Где? Когда?»  6 туров по 12 вопросов, «Брейн-ринг» для лучших 8 команд по итогам игр первого дня и «Своя игра» для всех желающих.

Михаил Савченко, капитан команды «Тундра», г. Мурманск: «Вопросы сложные, на самые разные темы - от современных до исторических. Играть сложно, играть нервно, очень много команд идут практически с одинаковым результатом, я чувствую, что борьба будет идти до последнего вопроса».

Абсолютным чемпионом и обладателем «Кубка Арктики» стала команда из Нижнего Новгорода «Розовый слон».

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