Перед «Розовым слоном никто не устоял: в Мурманске завершился пятый открытый турнир по интеллектуальным играм «Кубок Арктики»
Открытый турнир по интеллектуальным играм «Кубок Арктики» - это ежегодное масштабное событие, которое собирает лучших представителей интеллектуального движения со всей России. В этом году долгожданный турнир собрал 52 команды.
Татьяна Печкарева, председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска: «Заявок было гораздо больше. Но мы хотели, чтобы комфортно было играть, что очень важно в этой игре. Здесь проходит состязание не только с равными себе, но с теми командами, которые на ступень выше. Сегодня как раз смогли это получить, а ещё, что очень важно, в этом турнире учувствуют и школьники, и студенты».
Турнир провёл двукратный чемпион мира, четырёхкратный обладатель приза «Хрустальная сова», магистр «Что? Где? Когда?» Максим Поташев.
Почётными гостями кубка стали именитые знатоки Анатолий Вассерман, Борис Белозеров, Алена Повышева и Дмитрий Филиппов.
Анатолий Вассерман, политический деятель, журналист, участник интеллектуальных игр: «Вопросы по большей части хорошо отредактированы, но дело в том, что интеллектуальный спорт - это вопросы не на знания, а на понимание. В принципе, если вопрос правильно составлен, то на ответ можно выйти, опираясь на какие-то общеизвестные факты. Правда, для этого требуются гораздо серьёзные рассуждения».
В основной программе турнира «Что? Где? Когда?» 6 туров по 12 вопросов, «Брейн-ринг» для лучших 8 команд по итогам игр первого дня и «Своя игра» для всех желающих.
Михаил Савченко, капитан команды «Тундра», г. Мурманск: «Вопросы сложные, на самые разные темы - от современных до исторических. Играть сложно, играть нервно, очень много команд идут практически с одинаковым результатом, я чувствую, что борьба будет идти до последнего вопроса».
Абсолютным чемпионом и обладателем «Кубка Арктики» стала команда из Нижнего Новгорода «Розовый слон».