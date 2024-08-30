Перед выходом в морской поход экипажу барка «Седов» вручили икону святителя Николая Чудотворца

Более ста студентов из Мурманска, которые планируют связать свою жизнь с морем, совсем скоро отправятся покорять водные просторы на барке «Седов».

Четырёхмачтовый барк «Седов» известен во всем мире, он занесён в «Книгу рекордов Гиннесса», как самое крупное учебное парусное судно, сохранившиеся до наших дней. Пройти на нём практику почётно, этот незабываемый опыт сыграет немалую роль в будущей профессиональной деятельности молодых моряков.

Виктор Николин, капитан учебного парусного судна «Седов»: «Здесь весь экипаж, все курсанты участвуют в процессе управления кораблём. Корабль под парусами управляется по авралам, то есть, надо подняться всем наверх. Если на современном теплоходе он может даже на палубу не выйти в течение всей практики, то здесь без этого никак. Подняться наверх, один за всех и все за одного - здесь реально как никогда».

В свою первую морскую экспедицию готовятся уйти 111 курсантов Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. Месяцева и Морской академии Мурманского арктического университета. Вне дома они проведут два месяца. Сегодня на морском вокзале состоялась торжественная церемония оправки курсантов.

Ирина Шадрина, ректор МАУ: «Практика даст им огромный опыт. Такого опыта они не получат ни на одном судне, на котором будут ходить в дальнейшем. Они будут опускать и поднимать паруса на грот-мачте, а высота грот-мачты более 63 метров. Это гордость за себя они будут испытывать, а мы будем испытывать за них, что они такие классные специалисты, профессионалы».

Выглядит парусник величественно и романтично, но по словам капитана судна, молодым умам будет непросто, во-первых, разлука с домом, а во-вторых, тяжёлый труд на палубе.

Но ребят это не пугает.

Андрей Остапчук, студент Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. Месяцева: «А что дома? Дома ты сидишь, книги читаешь, в компьютере сидишь. А тут мачты, пожалуйста. Это будет конечно страшно, но это будет увлекательный рейс».

Возможность прохождения практики на паруснике для курсантов МАУ предоставляется ежегодно. Желающих выйти в море немало, в ряды первых стремятся и девушки.

Александра Воробьева, студентка Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. Месяцева: «К этому должно лежать сердце. Мы просто единомышленники. Обучаемся по этой профессии, дальше планируем по ней работать. Но мы к этому готовы, море нас ждёт. Это наша практика, немножко страшно, боимся качки, но думаю, все преодолеем».

Поздравить с новым этапом в учёбе курсантов приехал и глава региона Андрей Чибис. Он пообщался со студентами, а заодно вместе с семьей поучаствовал экскурсии по уникальному паруснику.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Конечно, сам поход, сама практика на «Седове» - это большая честь. Я накоротке пообщался и с парнями, и с девчонками, кстати, девчонки уверенно чувствуют себя. Они готовы. Я желаю им, чтобы у них все получилось. Нет сомнений, что всё получится. Чтобы они прошли, преодолели испытания, преодолели себя. Самая тяжёлая борьба, борьба с собой».

В церемонии принял участие также протоирей Владимир Семенов, который вручил экипажу икону святителя Николая Чудотворца.

Владимир Семенов, секретарь Архиерейского совета Мурманской митрополии протоиерей: «Его молитва будет хранить ребят, будет хранить барк «Седов» в походе. Как раз родителям нужно соединиться в этой молитве за своих детей. Как положено семьям моряков, ждать, встречать после похода своих совершенно изменившихся, окрепших духовно и телесно чад».

30 и 31 августа судно будет готовиться к выходу в рейс, которое запланировано на 1 сентября.