Передовые методики лечения аневризмы сосудов головного мозга показали в режиме онлайн

В отеле «Парк Инн Полярные Зори» прошла конференция анестезиологов-реаниматологов Северо-Запада России.

Медицинское сообщество Заполярья старается не отставать от мировых научных тенденций. При поддержке регионального Минздрава в Мурманске состоялась научная конференция «Актуальные вопросы анестезиологии-реаниматологии и интенсивной терапии». Большая часть докладов была посвящена теме ковида и особенностям лечения лёгочных поражений, но были на повестке и другие вопросы.

Сергей Чуксеев, заместитель главного врача (руководитель Центра анестезиологии-реанимации): «Выделена крупная секция по заместительной почечной терапии, выделена крупная секция по нейрореанимации, крупная секция по ковидным больным. Ковид ушёл, но остались осложнения после него – с ними тоже надо понимать, как работать. Всем этим вопросам будет уделено достаточное внимание «.

По словам врачей, в нынешней ситуации работать и делиться опытом – непросто, виной тому международная изоляция. Однако, благодаря интернету, профессура из самых разных стран, в том числе и из России, имеет возможность обмениваться опытом.

Игорь Хорошилов, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии им. В.Л. Ваневского СЗГМУ им. И.И. Мечникова: «Меня пригласили в Вену в этом году и в Лиссабон. Я не просто хвастаюсь, но наших учёных ценят. Что мы делаем мы, мир признаёт, несмотря на все санкции. Наша наука всегда будет жива. Наши учёные, я не скажу, что самые лучшие, но одни из самых лучших, всегда нас будут ценить европейцы. Несмотря на железные занавесы мы будем выходить на связь онлайн. Нас уважают и нас знают. Вот такие конференции вызывают даже хорошую зависть мировых учёных».

Помимо докладов и их обсуждения на конференции показали мастер-класс. Трансляция из областной больницы велась прямиком из операционной. В процессе принимали участие наши медики и приглашённые специалисты из Санкт-Петербурга, продемонстрировавшие передовые методики лечения аневризмы сосудов головного мозга.

Сергей Захаров, заведующий отделением анестезиологии-реанимации №3 ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина»: «Клипирование сосуда, будет изъятие из русла, паталогического сосудистого русла. Убирать будем, потому что аневризма – это мешотчатое такое образование, которое может разорваться и привести к смертельным последствиям».

На артерию будет наложена специальная клипса, которая предотвратит разрыв сосуда в голове пациента. Работа анестезиологов-реаниматологов напоминает деятельность спецназа или пожарных – и там, и там счёт идёт на секунды, от которых зависят человеческие жизни. И там, и там скорость принятия правильных решений играет ключевую роль.