Всего три дня! Передвижная выставка «Поезд Победы» будет работать для посетителей в Мурманске с 27 по 29 маяКому работодатели Мурманской области готовы платить самую высокую зарплату – рейтинг мая
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.05.22 19:30

Передовые методики лечения аневризмы сосудов головного мозга показали в режиме онлайн

В отеле «Парк Инн Полярные Зори» прошла конференция анестезиологов-реаниматологов Северо-Запада России.

Медицинское сообщество Заполярья старается не отставать от мировых научных тенденций. При поддержке регионального Минздрава в Мурманске состоялась научная конференция «Актуальные вопросы анестезиологии-реаниматологии и интенсивной терапии». Большая часть докладов была посвящена теме ковида и особенностям лечения лёгочных поражений, но были на повестке и другие вопросы.

Сергей Чуксеев, заместитель главного врача (руководитель Центра анестезиологии-реанимации): «Выделена крупная секция по заместительной почечной терапии, выделена крупная секция по нейрореанимации, крупная секция по ковидным больным.  Ковид ушёл, но остались осложнения после него – с ними тоже надо понимать, как работать. Всем этим вопросам будет уделено достаточное внимание «.

По словам врачей, в нынешней ситуации работать и делиться опытом – непросто, виной тому международная изоляция. Однако, благодаря интернету, профессура из самых разных стран, в том числе и из России, имеет возможность обмениваться опытом.

Игорь Хорошилов, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии им. В.Л. Ваневского СЗГМУ им. И.И. Мечникова: «Меня пригласили в Вену в этом году и в Лиссабон. Я не просто хвастаюсь, но наших учёных ценят. Что мы делаем мы, мир признаёт, несмотря на все санкции. Наша наука всегда будет жива. Наши учёные, я не скажу, что самые лучшие, но одни из самых лучших, всегда нас будут ценить европейцы. Несмотря на железные занавесы мы будем выходить на связь онлайн. Нас уважают и нас знают. Вот такие конференции вызывают даже хорошую зависть мировых учёных».

Помимо докладов и их обсуждения на конференции показали мастер-класс. Трансляция из областной больницы велась прямиком из операционной. В процессе принимали участие наши медики и приглашённые специалисты из Санкт-Петербурга, продемонстрировавшие передовые методики лечения аневризмы сосудов головного мозга.

Сергей Захаров, заведующий отделением анестезиологии-реанимации №3 ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина»: «Клипирование сосуда, будет изъятие из русла, паталогического сосудистого русла. Убирать будем, потому что аневризма – это мешотчатое такое образование, которое может разорваться и привести к смертельным последствиям».

На артерию будет наложена специальная клипса, которая предотвратит разрыв сосуда в голове пациента. Работа анестезиологов-реаниматологов напоминает деятельность спецназа или пожарных – и там, и там счёт идёт на секунды, от которых зависят человеческие жизни. И там, и там скорость принятия правильных решений играет ключевую роль.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИМурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

VitamiN
26.05.22 08:24
2024 год все ближе и ближе, ВВП все добрее и добрее.
Комментарий к новости:Первоиюньское повышение! Президент РФ поручил на 10% повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум
Д.О. Вернер
24.05.22 17:20
Странно: День Победы праздник СССР, а в материале пишут про тех, кто не сберег СССР, но празднуют этот День...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Ирина
24.05.22 00:11
Не возможно записаться на приём в ЕРЦ Гагарина 45,через www.erc51.ru, отправить обращение о дозвониться по т. 693-693 идёт сообщение :Соединение не установлено.
Комментарий к новости:Расчётный центр заверил, что скоро все обращения горожан будут обработаны, а некорректные данные выявлены и исправлены
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кому работодатели Мурманской области готовы платить самую высокую зарплату – рейтинг мая-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил почти на 6,52 рубля, доллар подпрыгнул почти на 5,75 рубля-PRO Энергетику (18+)20 мая энергоблок №4 Кольской АЭС выведен в резерв с последующим планово-предупредительным ремонтом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 26 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Первоиюньское повышение! Президент РФ поручил на 10% повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика