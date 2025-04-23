Передвижная выставка, посвящённая беспримерному подвигу советских женщин в годы Великой Отечественной войны, открылась в Мурманске

Экспозиция рассказывает о героинях, которые храбро воевали на фронте и трудились в тылу, приближая долгожданную Победу.

Сотни тысяч женщин в годы Великой Отечественной войны наравне с мужчинами сражались на фронте и без сна работали на нужды передовой. Хрупкие девушки поднимали в небо самолёты, управляли танками, под обстрелом выносили с поля боя раненых солдат...

Неоценим труд женщин и в тылу: они заменили мужчин в строительстве, на заводах и в угольных шахтах.

Татьяна Вялая, главный специалист отдела по воспитательной работе Центра «ВОИН»: «Сегодня в Мурманске стартует выставка «Женщины на войне». Выставка не только про величайших женщин, но и обычных женщин, которые выполняли подвиг каждый день. Это женщины на передовой, врачи, медсестры. Это и матери-героини, которые провожали своих сыновей на фронт».

Выставка «Женщины на войне» знакомит с историями из жизни и великими подвигами. На каждом планшете можно прочесть отрывки из писем домой. В трогательных посланиях родным нет ни капли страха, строчки наполнены отвагой, силой характера и настоящей самоотверженностью.

Татьяна Вялая, главный специалист отдела по воспитательной работе Центра «ВОИН»: «Возможно, эта выставка ещё раз напомнит о том, что в каждой семье своя история. Нужно только поднять этот архив, спросить у своих родителей, бабушек и дедушек: «А кто воевал?». Чтобы хотя бы найти фотолетопись и хоть что-то записать ещё об этом великом подвиге, и передавать это из поколения в поколение».

Война связана не только с оружием и техникой. Проникнуться историей молодое поколение может и через предметы быта военного времени. Поисковые отряды и сейчас продолжают находить экземпляры так называемого «окопного творчества». Ложки, котелки, портсигары с надписями.

Денис Васильев, член поискового отряда «Патриоты – наследники Победы»: «Часто эти вещи изготавливались и дарились на память. И эта память прошла через 80 лет. И сейчас, находя эти экспонаты, мы тоже можем почувствовать эти эмоции, которые испытывали наши бойцы».

К слову, патриотическое воспитание в нашем регионе активно развивается. Ведь память важно продолжать и передавать из поколения в поколение.

Валентин Ковтун, руководитель Центра военно-спортивной подготовки Мурманской области: «Всё нужно показывать личным примером, участвовать самим в соревнованиях, в активностях, рассказывать об этом, популяризировать через спорт, через мероприятия. Вариантов очень много вовлечения молодёжи, выставки опять же есть. Мы недавно проводили с МАУ интерактивно-иммерсивную выставку».

Познакомиться с уникальными страницами истории все желающие могут до 26 апреля на площадке Штаба общественной поддержки Мурманской области.