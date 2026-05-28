ПСИХОТЕРАПЕВТ: ЧТО ЛЕЧИТ И ПОКАЗАНИЯ К ОБРАЩЕНИЮ
Переехать из солнечной Турции в Мурманск!

Такое решение может удивить многих, пока они не узнают причину. Например, Шахин Доган, парикмахер из Антальи, прилетевший в Арктику, следуя за любовью, рассказал свою удивительную историю.

Шахин Доган – профессиональный парикмахер из Антальи. Много лет он помогает женщинам быть красивыми. Однако, теперь это не знойные южанки с копной тёмных волос, а северные белокурые красавицы.

Как мастер решился на такой шаг, можно было бы описать в сюжете турецкого сериала, но сейчас это непросто. Ведь он живёт в Мурманске.

Для начала знакомства Шахин решил поделиться впечатлениями о нашем городе.

Шахин Доган, парикмахер из Турции: «Меня больше всего удивили люди. Неожиданно хорошие люди здесь. Может я бы давно уехал, если честно, но люди здесь очень хорошие и добрые. Считаю, наверное, ещё здесь маленький город, все друг друга знают и не хотят обижать. Культурные люди. Меня они прямо обняли, можно так сказать».

Шахин в Мурманске уже полгода. Непривычная для него суровая и снежная зима позади и от этого гораздо легче, замечает мастер. Солнечные дни радуют, особенно, когда на улице тепло.

Такой ответ Шахина не удивляет в беседе, в отличие от его хорошего знания русского языка. А причина в том, что он много лет прожил в Казахстане.

Шахин Доган, парикмахер из Турции: «Я в 2007 году поехал в Казахстан, меня пригласили туда работать. Было интересно поехать туда, посмотреть. Хотя я планировал год-два там провести, но остался надолго, потому что из-за внешности меня пригласили сниматься в кино. Это была моя мечта с детства. Поэтому я решил остаться там дольше. И на 11 лет я там остался. Естественно, начал на русском языке разговаривать, потому что там тоже русскоговорящая страна».

Один из популярных фильмов, где можно увидеть нашего мастера, называется «ТомИрис» - историческая драма про воинственную царицу, сражавшуюся с персидским правителем.

Но это приключение осталось в прошлом. Ведь в итоге Шахин вернулся на родину, где спустя время встретил свою судьбу – прекрасную Елену, которая также, как и он, парикмахер, только живёт в Мурманске.

Елена Машарова, парикмахер из Мурманска: «Это была, наверное, просто судьба. Потому что так всё складывалось, все стечения обстоятельств и наше знакомство».

Совладать с чувствами было невозможно, и наш герой поехал за своей любовью на север.

Сейчас Шахин и Елена вместе живут и работают. По признанию мастеров, у турецкого парикмахера особый подход к делу. Галантность и внимательность к деталям нравятся клиенткам. А ещё отличается техника работы с волосами.

Елена Машарова, парикмахер из Мурманска: «Это две разные школы и два разных подходы. Возможно, именно этим Шохин будет интересен мурманским женщинам. Потому что это немного другой подход к волосам, стрижкам, окрашиваниям».

На вопрос о планах на будущее, Шахин и Елена признаются, что хотят всегда оставаться счастливыми. Ведь не так важно, где ты живёшь - в солнечной Турции или северном Мурманске, главное, чтобы рядом был любимый человек, который согреет душу и подарит свет даже в самый пасмурный день.

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
