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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.02.21 19:30

Переформатированию быть: в Печенгском районе состоялось выездное заседание правительства региона

Участники встречи обсуждали судьбу Никеля – моногорода, в котором в конце прошло года закрыли градообразующее предприятие.

Это заседание областного правительства одно из самых необычных за последние время. Глава региона и министры провели его в Печенгском районе. Несложно догадаться, что речь на встрече шла о программе социально-экономического развития округа. Важный документ участники встречи приняли и утвердили.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я предлагаю эту программу утвердить»

А говорили на выездном заседании о конкретных проектах. Например, на базе недавно остановленного плавильного цеха в Никеле организуют производство мелющих шаров. Так же в посёлке откроют завод по производству абразивных материалов. Новые предприятия требуют разные суммы инвестиций, но, по словам инициаторов, вложения окупятся быстро, ведь продукция очень востребована, даже на внутререгиональном рынке.

Что касается закрытия комбината в Никеле, то, по словам руководства предприятия, всех его сотрудников удалось трудоустроить, за исключением одного человека, который пока не определился. Половину специалистов перевели работать в Кольскую ГМК, остальные устроились в мурманских рыбном и торговом портах, РЖД, Ловозерском ГОКе, часть вышла на пенсию.

Помимо производства, по словам губернатора, в Печенгском районе будет развиваться туризм. Как в посёлке Никель, так и глобальный проект «Порт Лиинахамари», который уже стал резидентом Арктической зоны. Гостевую инфраструктуру планируют создать и на полуостровах Рыбачий и Средний. Первые глэмпинги могут появиться там уже в 2021 году.

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