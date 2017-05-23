Переходим на электронные товарные чеки

Предпринимателям, не успевшим зарегистрировать новые онлайн-кассы до 1 июля, грозят штрафы – предупреждают сотрудники налоговой инспекции. Напомним, с начала этого года продавцы должны использовать контрольно-кассовую технику, поддерживающую электронные чеки. О нововведении было известно давно, однако только треть бизнесменов Мурманской области озаботились заменой оборудования. И теперь они столкнулись с ожидаемой проблемой.

Не менее десяти тысяч рублей – с кассира и 30 тысяч - «с магазина». Таковы первичные штрафы за использование старой техники. Санкции вступают в силу почти через месяц - 1 июля. Но по закону страна уже полгода, как перешла на онлайн-кассы. По факту же, по подсчётам мурманских налоговиков, около 70% продавцов продолжают использовать прежнее оборудование. Это можно объяснить «внезапным» спросом на новую технику и отсутствием нужных моделей у производителя. Но неожиданно на помощь предпринимателям пришел Минфин.

- На сегодняшний день есть письмо Минфина РФ, которое разъясняет, что если у предпринимателя были заключены договоры, соблюдены меры со стороны налогоплательщика по соблюдению законодательства, то это может быть учтено, - отмечает Наталия Сморчкова, заместитель начальника инспекции ФНС по г.Мурманску. - Послабление Минфина не касается точек, торгующих алкогольной продукцией. Там все строго – контрольно-кассовая техника должна быть установлена в срок. С переходом на новое оборудование покупатели смогут получать не только бумажные, но и электронные чеки. Отчёт о покупках будет приходить на мобильный телефон или электронную почту.

До сегодняшнего дня переход на новую систему проходил неактивно. Но, по мнению налоговиков, серьёзные санкции за нарушение закона помогут бизнес-сообществу ускорить переоснащение.