Переходим на «Спутник Лайт»

В учреждения, подведомственные Минздраву Мурманской области, поступило более 15 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт», однократного применения.

На сегодняшний день в Заполярье привито более 183 тысяч человек, это 53% от планового показателя. Что касается «Спутника Лайт», то этой вакциной будут в первую очередь прививать работающих на предприятиях области вахтовиков, студентов, а также переболевших COVID-19 и повторно вакцинируемых людей.

«Спутник Лайт» также поступил в учреждения, подведомственные Федеральному медико-биологическому агентству.