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Переходящий кубок «Парящая птица» в 16-й раз нашёл своего обладателя

В ЗАТО Александровск подвели итоги профессионального мастерства педагогических работников.

В ЗАТО Александровск состоялась церемония закрытия конкурса педагогического мастерства. Несколько недель участники представляли свой опыт, делились полезными наработками с коллегами и перенимали их у других. В этом, отмечают судьи, и заключается главная ценность состязания. 

Елизавета Зламан, председатель жюри конкурса профессионального мастерства ЗАТО Александровск: «На нашей организационной встрече они говорили, что пришли увидеть других, познакомиться с опытом своих коллег. Эта мотивация была на протяжении всего нашего конкурса, это здорово».

16 педагогических работников – это не только учителя, но также воспитатели и тренеры, педагоги дополнительного образования боролись за звание лучшего в шести номинациях. Но абсолютный победитель только один.

В 2025 году им стала учитель английского языка школы Снежногорска. Анастасия Румянцева в профессии больше 10 лет, однако участие в конкурсе профмастерства решила принять впервые. Победу разделяет с коллегами, наставниками и руководством учреждения. И уже готовится к следующему этапу состязания.

Анастасия Румянцева, учитель английского языка школы №269, г. Снежногорск: «Безусловно, очень хочется показать и представить достойно нашу школу, наш муниципалитет на областном конкурсе. И я уверена, что всё получится!».

Символ муниципального этапа конкурса – парящая птица - торжественно вручили победителю. Кубок переходящий, и как гласит легенда, весь год приносит своему обладателю удачу и успех.

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