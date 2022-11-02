«Перехват»: угнал машину у друга, а чтобы покататься на ней, посадил за руль знакомого

У 26-летнего мурманчанина угнали «Opel». В городе был введён план «Перехват».

Сотрудники ДПС заметили угнанную машину в областном центре на улице Планерной. Водитель и пассажиры не смогли пояснить полицейским, кому принадлежит транспортное средство. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Выяснилось, что к угону «Опеля» причастен один из пассажиров. Он оказался знакомым потерпевшего, вместе они ездили по городу по делам. Воспользовавшись моментом, когда заявитель покинул машину, нарушитель занял водительское кресло и уехал.

После он предложил одному из своих друзей сесть за руль и прокатиться по городу. О том, что автомобиль угнан, молодой человек своих товарищей не предупредил.

Теперь подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.