Переломная неделя: грядёт большая стройка жилья в нашем регионе; идёт осень – идём вакцинироваться от гриппа; любуемся Варзугой с помощью Анны Шинкаренко

Глава региона подписал соглашение на строительство 200 тысяч квадратных метров жилья в Мурманской области. Дома одна из федеральных компаний будет возводить сразу во всех опорных агломерациях нашего региона - это три жилых комплекса в Мурманске, Кировске и Мончегорске.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Сергей Тян, директор МАУ ГСЦ «Авангард»; Ирина Горбатенко, руководитель экопроетка «Зелёный след»; Виктор Александрович Дайнеко, старший государственный инспектор по маломерным судам-руководитель инспекторского отделения Мурманска, и Ирина Юрьевна Морошкина, государственный инспектор по маломерным судам организационно аналитической работы центра ГИМС.

Боевые корабли Северного флота провели учения в Арктике. Экипаж противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» возглавлял боевой отряд.

Глава региона подписал соглашение на строительство 200 тысяч квадратных метров жилья в Мурманской области. Дома одна из федеральных компаний будет возводить сразу во всех опорных агломерациях нашего региона - это три жилых комплекса в Мурманске, Кировске и Мончегорске. Общий объём инвестиций в проекты более 25 млрд рублей. По словам губернатора, в ближайшие десять лет в Заполярье планируют построить порядка 1 млн квадратных метров жилья. И на сегодняшний день большая часть из них уже подтверждена застройщиками. Спрос на квартиры в новостройках должна подстегнуть льготная программа «Арктическая ипотека» под 2% годовых.

В Коле торжественно заложили камень в основание жилого квартала «Кольские Огни». Впервые за 30 лет реализуется столь масштабный проект по возведению жилого комплекса в Мурманской области.

Ледостойкая платформа «Северный полюс» готовится к новому походу в Арктику. На этой неделе судно отправилось из Санкт-Петербурга в Мурманск, где будет дан старт экспедиции «Северный полюс-42». По словам сотрудников Арктического и антарктического научно-исследовательского института, новое судно прекрасно себя показало в первой экспедиции в сложнейших климатических условиях и полностью оправдало своё назначение, открыв новую эру в истории полярных исследований. За 20 месяцев работы станции «Северный полюс-41», впервые дрейфовавшей при поддержке ледостойкой платформы, проведено 50 междисциплинарных научных исследований, отработаны варианты судовой и авиаротации экспедиционного состава, получен большой опыт использования платформы в экстремальных ситуациях. В сентябре 2022 года ЛСП «Северный плюс» вышла в первую экспедицию, которая завершилась в мае текущего года. В следующий научный рейс в Арктику судно отправиться в сентябре. Спектр научных работ будет существенно расширен, в том числе для обеспечения безопасной и устойчивой навигации на трассе Северного морского пути.

В Мурманскую область начала поступать вакцина против сезонного гриппа для взрослых и детей. В этот эпидсезон в регионе планируется привить против более 378 тысяч человек. Поставка вакцины осуществляется за счёт средств федерального бюджета. В настоящее время в регион уже поставлено 49880 доз вакцины «Совигрипп» и «Флю-М» для вакцинации взрослого населения и 47940 доз вакцины «Ультрикс квадри» для вакцинации детей и беременных женщин. Вирус гриппа пока еще не начал циркулировать, но к наступлению эпидсезона нужно готовиться заранее всем: детям, беременным женщинам, лицам, подлежащим призыву на военную службу, гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, особенно с заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, повышенным весом. Пройти вакцинацию следует людям старше 55 лет (у них прививка также снижает риск возникновения и тяжесть инфарктов и инсультов), детям от 6 месяцев до 7 лет, школьникам, студентам, медицинским работникам, работникам социальной сферы, сфер управления, образования, обслуживания, общественного питания, транспорта и торговли. Активная прививочная кампания в регионе начнется с начала следующей недели.

Как спасенная жизнь одного пациента может повлиять на медицину? Северянин после серьёзной операции задался целью помогать врачам. Что и этого вышло, расскажем далее.

Первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев посетил Мурманский индустриальный колледж. Своими впечатлениями об образовательном учреждение он поделился со съемочной группой «Арктик-ТВ».

Профессия учителя - не просто работа, а призвание. Ведь даже в маленьких городах на краю света нужно заниматься просвещением. И вот в преддверие 1 сентября несколько молодых учителей из разных регионов России взяли курс на север - в Островной.

Ты открываешь окно и не слышишь городского шума, вокруг тишина. Примерно так коротко можно описать поездку корреспондента «Арктик-ТВ Анны Шинкаренко в Варзугу. Аня, к слову, с этим селом в Терском районе знакомится не первый раз. Но каждый новый визит открывает ей что-то неизведанное. О том, как живут люди на юге нашей области, смотрите в авторском материале.

Доступная среда должна быть для каждого. Это важно не только людям, которые с трудом передвигаются, но и тем, кто не видит мир. Всероссийский форум слепых «Расширяем возможности» прошёл в Мурманске, чтобы представители разных регионов страны поделились опытом работы. Рассказали, как сделать жизнь людей без зрения лучше и проще.

В Мурманске открылся первый специализированный манеж для занятия аджилити. Что это за кинологический вид спорта, выясняла Анастасия Кочурова.

Капуста, щавель и картофель, казалось бы, бесхитростный урожай, если бы его не собрали за Полярным кругом! В Гаджиево всё лето огород прямо под окнами многоэтажки радует овощами и ягодами не только хозяйку, но и соседей. Светлана Сельцова поделилась секретами агрономии в условиях Крайнего Севера с журналистами телекомпании «Арктик-ТВ».

Наличие свободных парковочных мест в городе одна из острых тем для обсуждения. Но это не значит, что нужно пренебрегать правилами и оставлять свой автомобиль в неположенном месте. Где чаще всего автолюбители нарушают предписание знаков, расскажем далее…