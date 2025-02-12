Переменчивая погода держит коммунальные службы Мурманска в напряжении

«Температурные рекорды февраля принесли немало забот дорожным службам, - отметил на своей странице в телеграм-канале глава Мурманска Юрий Сердечкин. - После оттепели в город пришла метель».

Тем не менее с улиц продолжают вывозит снег, а дороги и тротуары стараются посыпать смесью соли и песка.

Специалисты и техника Управления дорожного хозяйства трудятся круглосуточно в усиленном режиме. Следят городские власти и за ходом уборки придомовых территорий и проездов.

11 февраля обслуживающими организациями была проведена механизированная уборка по 95 адресам.