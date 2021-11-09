Перепись – дело нужное!

Где родился, там и пригодился! Буквально через пару дней закончится Всероссийская перепись населения. По последним данным, участие в ней приняли более 450 тысяч жителей Заполярья.

Сегодня журналисты «Арктик-ТВ» решили выйти на главную площадь Мурманска, чтобы узнать у северян, как они относятся к этому важному для страны событию.

Срез ответов оказался почти однозначный:

- Я к переписи отношусь исключительно положительно. Мне кажется, что нужно знать, сколько человек живёт в нашем прекрасном городе Мурманске. Сама не проходила, но обязательно пройду.

- Конечно, это обязательно нужно для каждого жителя нашей страны, чтобы знать ситуацию: сколько детей, сколько нужно школ, детских учреждений.

- Ко мне пришли и я ответила на вопросы.

- Все переписались, относимся положительно. Дело нужное.

- Для будущего, для развития, для того, чтобы о нас знали, для нас что-то делали.

- Статистика – это наше соцобеспечение, это всё, это работа, это учёба.

- Да, это важно, раз в этой стране живёшь. Нужно обязательно зарегистрироваться, переписаться. Что требует государство, отдать свой долг и всё!

- Я больше доверяю живому общению с людьми, всегда приятно пообщаться, узнать какие-то новости, чем люди живут. Поэтому ждём, когда постучатся в наши двери.

- К переписи я отношусь очень хорошо. Я сама участвовала в переписи.

Была инструктором, была переписчиком, поэтому отношусь хорошо.

- Надо узнать, сколько уехало, сколько приехало, надо следить, сколько появилось на свет младенцев, сколько ушло.