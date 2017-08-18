Переписка в социальных сетях закончилась кровавой трагедией

Расправился с женой, даже не отдавая себе отчёта в происходящем! Расследование жестокого преступления, совершенного в Коле, подошло к завершению: 35-летний мужчина, ранее уже неоднократно судимый, вновь предстанет перед служителями Фемиды, на этот раз за убийство жены.

Трагедия произошла ещё в феврале. 35-летний житель Колы поссорился со своей женой на почве ревности. Причиной для скандала стала переписка, которую женщина вела в социальных сетях. В разгорячённых чувствах мужчина покинул квартиру, но спустя какое-то время вернулся в состоянии алкогольного опьянения и между супругами вновь вспыхнул скандал. Мужчина схватился за кухонный нож.

- Обвиняемый, ранее неоднократно судимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире по месту жительства, в ходе ссоры со своей женой 1985 года рождения, вооружился кухонным ножом и умышленно нанёс один удар в область левой руки, другой удар – смертельный - пришёлся в область груди потерпевшей, - комментирует Ксения Кошелюк, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по взаимодействию с СМИ, - причинив телесные повреждения несовместимые с жизнью.

Как признаётся сам обвиняемый, он не помнит детали произошедшего. Удары ножом наносил, словно не приходя в себя. Когда очнулся и понял, что произошло, сам вызвал сотрудников полиции и скорую помощь.

Расследование этого жестокого убийства уже завершено. Обвиняемый ждёт суда под стражей и понимает, что за это преступление ему может грозить до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время дело будет направлено в Кольский районный суд.

У убитой остался сын-школьник.