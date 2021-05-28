29 мая состоится открытие мотосезона. В Мурманске вводятся ограничения движенияСтатус резидента Арктической зоны РФ получила 41 компания из Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.05.21 19:30

«Переплёт руку греет» - лучших библиотекарей Александровска наградили грамотами и отметили премиями

Ещё со школьной скамьи любимый и регулярно перечитываемый роман  Булгакова «Мастер и Маргарита» занимает почётное место в домашней библиотеке Майи Новиковой. На самом деле, в книжном мире сложно остановиться на одном конкретном произведении, рассказывает специалист, поэтому и нужно с самого детства приучать ребёнка к настоящим изданиям: электронного в жизни и так слишком много.

Майя Новикова, главный библиотекарь Центральной городской библиотеки им. Каутского, г. Полярный: «Чтобы быть читателем, достаточно открыть дверь в библиотеку и окунуться в книжный, прекрасный мир. Библиотекарем быть сложнее: ему нужно привлечь читателя, заинтересовать и вернуть к шелесту книжных страниц  от интернет-пространства».

Несмотря на внешнюю тишину и спокойствие, царящие в александровских цитаделях знаний, работы у библиотекарей хватает: новые книги и другие печатные издания регулярно поступают на полки, встречаются  с читателями специалисты и на других площадках. И такая работа не остаётся незамеченной. В Общероссийский день библиотек лучшим библиотекарям региона вручили премии губернатора Мурманской области. Наград удостоены девять сотрудников областных и муниципальных библиотек, в их числе и Юлия Говера из Полярного.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «Вы самый тихий «спецназ» нашего муниципального образования, поэтому достойных вам читателей, чтобы их было больше, чтобы они вас радовали,  чтобы мы никогда не переходили в электронный формат, потому что переплёт руку греет. С праздником, дороги друзья!».

Библиотеки региона остаются не только хранилищами знаний, но и точками притяжения для северян всех возрастов. В ЗАТО Александровск работает модельная библиотека в Гаджиево, и все учреждения системы каждый год принимают участие во всероссийской акции «Библионочь».

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Варандей как камень преткновения
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
Подробнее«Пластинку заело», или Почему опять появляются необоснованные нападки на предварительное голосование по будущим кандидатам
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
27.05.21 20:59
Здравствуйте, горожане и гости города-героя, столицы Кольского Заполярья Мурманска! Я лично и весь коллектив Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа города Мурманска
Комментарий к новости:Горсовет опять заседает, а северян их пустословие возмущает
Николай
25.05.21 10:46
Это самая замалчиваемая личность в российских СМИ!!! https://youtu.be/3dBOduCm510
Комментарий к новости:Депутат Госдумы Евгений Федоров зарегистрировался на праймериз мурманского отделения «Единой России»
Круглова Антонина александровна
24.05.21 10:07
Мне выставлен счёт за апрель по лс 024403000301007153 на сумму 559,57. Я оплатила 14 мая 2021. Показания хв 1158, гв 715. В марте 2021 поменяли счетчик горячей воды с показаниями 1. У меня лс 0000800
Комментарий к новости:«Радуга» вновь помогает пенсионерам своими консультациями
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области наибольшее увеличение цен отмечено на картофель, мороженую неразделанную рыбу и репчатый лук-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 13 копеек, евро – почти на 2 копейки-PRO Энергетику (18+)Министр энергетики России Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом-PRO ЖКХ (18+)Единая система диспетчеризации на котельных региона усилит контроль производственных процессов-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Закон «О почётных званиях Мурманской области» рекомендован к принятию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика