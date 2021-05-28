«Переплёт руку греет» - лучших библиотекарей Александровска наградили грамотами и отметили премиями

Ещё со школьной скамьи любимый и регулярно перечитываемый роман Булгакова «Мастер и Маргарита» занимает почётное место в домашней библиотеке Майи Новиковой. На самом деле, в книжном мире сложно остановиться на одном конкретном произведении, рассказывает специалист, поэтому и нужно с самого детства приучать ребёнка к настоящим изданиям: электронного в жизни и так слишком много.

Майя Новикова, главный библиотекарь Центральной городской библиотеки им. Каутского, г. Полярный: «Чтобы быть читателем, достаточно открыть дверь в библиотеку и окунуться в книжный, прекрасный мир. Библиотекарем быть сложнее: ему нужно привлечь читателя, заинтересовать и вернуть к шелесту книжных страниц от интернет-пространства».

Несмотря на внешнюю тишину и спокойствие, царящие в александровских цитаделях знаний, работы у библиотекарей хватает: новые книги и другие печатные издания регулярно поступают на полки, встречаются с читателями специалисты и на других площадках. И такая работа не остаётся незамеченной. В Общероссийский день библиотек лучшим библиотекарям региона вручили премии губернатора Мурманской области. Наград удостоены девять сотрудников областных и муниципальных библиотек, в их числе и Юлия Говера из Полярного.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «Вы самый тихий «спецназ» нашего муниципального образования, поэтому достойных вам читателей, чтобы их было больше, чтобы они вас радовали, чтобы мы никогда не переходили в электронный формат, потому что переплёт руку греет. С праздником, дороги друзья!».

Библиотеки региона остаются не только хранилищами знаний, но и точками притяжения для северян всех возрастов. В ЗАТО Александровск работает модельная библиотека в Гаджиево, и все учреждения системы каждый год принимают участие во всероссийской акции «Библионочь».