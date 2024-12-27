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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.12.24 19:30

Переполненные мусорные баки портят предновогоднее настроение мурманчан

Проблемы с мусором в Мурманске выходят за территорию одного округа. В этот раз жители Первомайского района взывают о проблемах с уборкой отходов.

Старожилы дома на Кольском проспекте, а многие здесь живут уже по 40 лет - со дня постройки, теперь вынуждены носить мусор на контейнерную площадку и задача эта под силу далеко не всем.

Валентина Самарченко, жительница дома: «А я не хожу к мусорным бакам, я не в состоянии ходить. У меня бедро сломано, я не могу ходить».

Надежда Жилинская, жительница дома: «Нам необходимо носить мусор непосредственно на контейнерную площадку. Это очень неудобно, потому что там проезжая часть, а это небезопасно, а ребенка я туда тоже не отправлю».

Инна Жилинская, жительница дома: «Совершенно неудобно. Сейчас, например, такая метель, такая погода. И надо одеваться, выносить мусор».

Однако, как объясняет руководство управляющей компании дома, это не их прихоть, а вынужденная мера.

Алексей Лейзерук, генеральный директор управляющей компании «Мурманремстрой»: «Дворникам некуда вывозить мусор из мусорокамер в связи с тем, что переполнены контейнеры. Поэтому жители наши, некоторые, относились с пониманием, а некоторые нет. Они начинали складывать мусор в подъездах в мешках. Это никому не нравится - ни нам, ни соседям. Опять же - крысы, мыши. Поэтому мы совместно с округом пришли к тому, что дали такие объявления, которые вы видели на доме №174, корпус 5. Они развешаны практически по всему фонду: о том, чтобы люди отнеслись с пониманием к проблеме и мусор складывали на контейнерные площадки».

Но это ещё полбеды жителей этого дома. Ведь если донести отходы до мусорной площадки всё-таки удаётся, то положить их в бак смогут только самые ловкие, ведь он переполнен. При этом жители дома отмечают, что платят региональному оператору за вывоз мусора исправно. Однако АО «Ситиматик» по каким-то причинам пренебрегает своими обязанностями.

Надежда Жилинская, жительница дома: «Мы это относим сами на контейнерную площадку. Но она у нас всегда забита. Я не знаю, такое ощущение, что привозят полные контейнеры, потому что очень быстро забиваются они».

Татьяна Шутас, жительница дома: «Полные, полные баки, их не вывозят. И неудобно они там стоят».

Жители дома даже начали замечать, что нерадивые горожане стали оставлять мусор где попало из-за переполненности баков. Конечно, от такого вида не то что новогоднее, а любое настроение пропадет. Хотелось бы решить проблему до главного праздника года, однако, управляющая компания здесь ничем помочь не может.

Алексей Лейзерук, генеральный директор управляющей компании «Мурманремстрой»: «Были зафиксированы проблемы с вывозом как крупногабаритного мусора, так и обычных отходов. Ситуация осложнялась тем, что был снегопад, потом ударили морозы. Как мы понимаем, у перевозчика и у оператора «Ситиматик» возникли ряд сложностей, связанных с техникой, соответственно, было переполнение контейнерных площадок. Я думаю, что фотографии и огромное количество видео все видели в соцсетях».

И это не единичный случай, региональный оператор халатно относится к своей работе не только во многих мурманских дворах. Сотрудники АО «Ситиматик» не вывозят мусор и у компаний, с которыми заключены договоры. Например, проблемы испытывают на базе отдыха «Чунга-Чанга», о чем мы ранее говорили в наши выпусках. Остро стоит вопрос с вывозом отходов и во многих других муниципалитетах области.

Глава региона на недавнем оперативном совещании предложил наказывать регоператора рублем.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Нет ничего лучше, чем стимулирование рублём вот таких товарищей. В противном случае, нам каждый раз будут рассказывать про то, что техника сломалась. Мы же не можем проверить, сломалась ли техника. Более того, очевидно, что свой парк нужно содержать в надлежащем состоянии. Должны быть резервные машины. И так далее, и так далее. Не будем вникать в производственную деятельность, но эти разговоры - они ни к чему».

В социальных сетях жители Заполярья высказываются категоричнее и призывают лишить компанию лицензии.

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