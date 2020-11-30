Переработка пластика в Мурманске - реальность

Компания «АСМ-полимер» собирает пластиковые бутылки, пакеты и мешки из-под цемента и превращает их в крепкую пластиковую плитку и основу для экопарковок. В будущем фирма начнёт перерабатывать и макулатуру.

Огромные мешки с бутылками, пакетами и другими предметами, которые мы привыкли называть мусором, для компании «АСМ-Полимер» - сырьё. Днём и ночью в ангаре кипит работа. Пластиковый хлам пропускают через утилизатор, переплавляют в густую массу, которая затем в специальных формах становится плитками, канализационными люками и другими полезными для городского быта предметами.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Я считаю, что это очень перспективное направление работы. Это позволяет перерабатывать вторсырье, получать готовую продукцию. Ещё один важный момент, он мне показался классным - канализационные люки, плитка, экогеорешётка. В случае, если она выходит из строя, ломается, они могут вновь принимать её в повторную переработку. Их же готовая продукция является вторсырьём для их же продукции после истечения срока эксплуатации».

Работает компания около года. Открыли её на деньги губернаторского гранта, наняли людей, купили оборудование, договорились со строительными фирмами-поставщиками пластиковой тары для изделий. Заказчики продукции - самые разные. Недавно, например, компания делала экогеорешётку для обустройства дворов в Североморске. Заодно избавила область от кучи пластика.

Александр Жигулин, генеральный директор компании «АСМ-Полимер»: «Средняя мощность, не максимальная, порядка 100-120 тонн в месяц по переработке. На данный момент у нас два предприятия. Одно занято переработкой, другое сбором и подготовкой. Там уже большие объёмы - более 100 тонн».

Пластиковая плитка, говорят владельцы компании, ничуть не уступает по эстетике обычной, при этом, она долговечнее и крепче. Она не трескается от мороза, повредить изделие сложно даже при механической уборке зимой. Прослужит такая плитка в 10 раз дольше бетонного аналога.

Михаил Веллер, соучредитель компании «АСМ-Полимер»: «Бетоны выщелачиваются, вымываются, истираются. Полимер-песчаник прекрасно себя показал на тестах. Он применяется с 2010 года. Из самых крупных объектов, где применялся полимер-песчаник в качестве покрытия каких-то площадей, Кольская атомная электростанция. В 2010 году они заказывали подобную продукцию, постелили, и, насколько я знаю, нареканий до сих пор нет. 10 лет она служит верой и правдой, в отличие от наших парков, к сожалению».

Плитку компания по желанию заказчика может сделать разной толщины и разного цвета - нужно только добавить краситель. А в будущем здесь планируют начать перерабатывать и макулатуру. Делать будут туалетную бумагу и салфетки. Первые тюки с бумажным сырьём уже стоят на складе.