Переселенцам из дома № 40 по улице Павлова предложат выбрать временные квартиры из маневренного фонда

Сегодня глава администрации Мурманска Андрей Сысоев вместе с представителями управляющей компании и сотрудников МЧС встретился с жильцами дома № 40 по улице Академика Павлова.

Напомним, на этой неделе было объявлено, что жителей второго подъезда этого дома необходимо эвакуировать из-за угрозы обрушения здания. Сейчас ему необходим капитальный ремонт.

Как пояснили специалисты, этот кирпичный двухэтажный дом 1960 года постройки. За всё это время в нём ни разу не проводился капитальный ремонт. И вот результат. Кирпичная кладка несущих стен второго подъезда разрушена. Возникает опасность внезапного проседания массива кирпичной стены и обрушения.

«Жильцам по существующему законодательству будет предоставлен маневренный фонд, - сказал Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Сегодня мы встречаемся с переселенцами, чтобы рассказать им все особенности процесса, конкретизировать проблему, раскрыть им технические вопросы, объяснить последовательность переселения в маневренный фонд».

Во втором подъезде, жильцов которого эвакуируют, располагается восемь квартир, в них зарегистрированы 15 человек. Комитет имущественных отношений предоставит список помещений маневренного фонда, исходя из которого мурманчане смогут выбрать наиболее удобные для них варианты.