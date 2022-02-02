Переселенцы обживают квартиры в пгт.Мурмаши

Правительство региона обязалось до 2025 года расселить все дома, признанные аварийными до 2017 года. Таким образом, почти 5 с половиной тысяч человек получат новое комфортное жилье. А в посёлке Мурмаши построили дом, в который уже скоро заселятся первые жильцы.

В Мурмашах реконструировали 6-этажный дом по улице Кайкова, 18. В нём 49 квартир, 27 из которых заселятся северяне из аварийных домов посёлков Молочный и Умба.

Вера Алферова и её муж Анатолий стали первыми обладателями ключей от новенькой двушки. Их дом в Умбе давно признан аварийным, но только сейчас пенсионеры дождались счастья называться новоселами.

Вера Алферова, жительница нового дома: «Очень дом понравился, правда, очень. Летом приезжали, смотрели. Очень понравился».

Ещё бы, новое жильё очень комфортное. Здесь есть домофон, чистый светлый подъезд и лифт. Квартиры 1, 2 и 3-комнатные отремонтированы полностью. Остаётся только завезти мебель и можно жить.

Губернатор Андрей Чибис лично передал ключи первым жильцам.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Люди ждали по десять, кто-то и больше лет. Поэтому для нас это приоритетная задача, также как ключевая задача - развитие жилищного строительства. Мы в прошлом году ввели почти 50 тысяч кв. метров жилья. Что важно, более 300 индивидуальных домов было построено и введено».

Для приобретения квартир в этом доме были задействованы средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и местного бюджетов.