Северный флот дарит горожанам выставку военной техники и вооружения на день рождения МурманскаМурманск – сухим языком статистики
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.10.19 19:30

Переселение соотечественников - механизм роста населения Мурманской области

Миграционную политику в сфере создания благоприятных условий переселения соотечественников из ближнего и дальнего зарубежья в регионы Северо-Западного федерального округа, защиту их прав и законных интересов обсудили на координационном совете уполномоченных по правам человека.

На одной диалоговой площадке в стенах Мурманской областной Думы собрались омбудсмены сразу десяти регионов, представители власти и профильных структур Мурманской области, чтобы обсудить самые актуальные вопросы миграции в Северо-Западный федеральный округ. В контексте приоритетов развития Мурманской области тема обретает особую актуальность.

Александр Хомяков, врио заместителя губернатора Мурманской области: «27 сентября состоялась инаугурация губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, где он огласил приоритеты развития области, и вы знаете, что целью этой программы является увеличение населения. Данное пленарное заседание будет посвящено миграционной политике по переселению соотечественников, в том числе в Мурманской области».

Программа переселения соотечественников работает с 2006 года. Сначала она была рассчитана на 6 лет, но стала настолько востребованной, что, получив новую редакцию в 2013 году, стала бессрочной. И для реализации приоритетных направлений развития Мурманской области в части роста населения - это один из важных механизмов.

Александр Шишлов, председатель координационного совета уполномоченных по правам человека в субъктах СЗФО: «Это правозащитный вопрос. Он качается не только тех, кто потенциально может вернуться в Россию, но и тех, кто живет здесь. Если в регионе созданы условия для развития, условия для самореализации, чтобы права людей соблюдались, то, конечно, в такой регион люди захотят приехать».

У Мурманской области уже накоплен опыт работы - 7 тысяч человек стали жителями Кольского Заполярья благодаря программе переселения соотечественников в Россию.

Борис Макаревич, начальник управления по вопросам миграции УМВД РФ по Мурманской области: «Конечно, это большое подспорье в плане демографического потенциала. И тех рабочих профессий, которые эти люди в себе несут, и которых не достает у нас в регионе. Ряд преференций для этой категории граждан созданы. И в плане компенсации затрат на переезд, отмены таможенных пошлин при пересечении границы. Все это привлекает в наш регион, плюс небольшие подъемные тоже есть».

Но справляться с потоком мигрантов Мурманская область тоже научилась не сразу. Были сложности, их преодоление сформировало опыт, который мы теперь готовы передать.

Михаил Шилов, уполномоченный по правам человека в Мурманской области: «Когда на Украине случился кризис, много людей сюда захотели переехать. Область оказалась к этому не готова. В экстренном порядке открывались ПВРы, люди принимались, активно работали общественные организации, национальные культурные объединения, их 24 организации в Мурманской области. И сегодня мы хотим своим опытом поделиться с коллегами из Северо-Запада. А также уполномоченные по правам человека, которые с этой проблематикой работают, тоже поделятся проблемами и победами на территории регионов СЗФО».

Как отметили участники встречи, вопросы миграции в таком масштабе на этой площадке поднимаются впервые. И сегодня, когда наш регион становится многонациональным, решения, принятые здесь, имеют особую значимость в формировании добрососедских отношений между жителями Кольского Заполярья, в том числе.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаС рыбы переходим на краба?
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЦВЕТ ВЛАСТИ: Шесть кандидатов, но скучно и предсказуемо
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Ананьина Людмила, 63 года, мурманчанка, работник Комитета по образованию.
03.10.19 18:56
Михаил, за помощью и поддержкой Вам следует обратиться к заместителю Председателя Совета депутатов, патриоту города-героя Мурманска, Белошееву М. В. Он поможет, но и себя, конечно, не забудет. Он гото
Комментарий к новости:Посетители и владельцы бани «Громада» переживают за будущее предприятия
Михаил
03.10.19 14:17
Сысоев и ЕР в его лице показала своё отношение к мурманчанам первомайского района и всего города,закрыв баню №5.Неприкрытый и наглый захват здания под лживыми предлогами о фундаменте и фасаде выявил с
Комментарий к новости:Посетители и владельцы бани «Громада» переживают за будущее предприятия
Алексей
02.10.19 20:02
До сих пор нет горячего водоснабжения на Кольском 206
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 2 октября
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире04:00«Битва дизайнеров». ТВ-шоу (16+)04:30Новости. Информационная программа (12+)05:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиКоличество карт национальной платёжной системы «МИР» в Заполярье продолжает расти-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 31 копейку, евро - на 17-PRO ЭнергетикуНа Кольской ГМК научились утилизировать промышленное тепло-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 4 октября-PRO Нефть и газПри значительном росте грузопотока по СМП, важнейшее значение приобретает человеческий фактор - состоялось первое рабочее заседание Общественного совета СМП-PRO ЗаконыЕдиная база данных плательщиков ЖКУ покажет истинное лицо реформы ЖКХ
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовало: 222 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика