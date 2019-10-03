Переселение соотечественников - механизм роста населения Мурманской области

Миграционную политику в сфере создания благоприятных условий переселения соотечественников из ближнего и дальнего зарубежья в регионы Северо-Западного федерального округа, защиту их прав и законных интересов обсудили на координационном совете уполномоченных по правам человека.

На одной диалоговой площадке в стенах Мурманской областной Думы собрались омбудсмены сразу десяти регионов, представители власти и профильных структур Мурманской области, чтобы обсудить самые актуальные вопросы миграции в Северо-Западный федеральный округ. В контексте приоритетов развития Мурманской области тема обретает особую актуальность.

Александр Хомяков, врио заместителя губернатора Мурманской области: «27 сентября состоялась инаугурация губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, где он огласил приоритеты развития области, и вы знаете, что целью этой программы является увеличение населения. Данное пленарное заседание будет посвящено миграционной политике по переселению соотечественников, в том числе в Мурманской области».

Программа переселения соотечественников работает с 2006 года. Сначала она была рассчитана на 6 лет, но стала настолько востребованной, что, получив новую редакцию в 2013 году, стала бессрочной. И для реализации приоритетных направлений развития Мурманской области в части роста населения - это один из важных механизмов.

Александр Шишлов, председатель координационного совета уполномоченных по правам человека в субъктах СЗФО: «Это правозащитный вопрос. Он качается не только тех, кто потенциально может вернуться в Россию, но и тех, кто живет здесь. Если в регионе созданы условия для развития, условия для самореализации, чтобы права людей соблюдались, то, конечно, в такой регион люди захотят приехать».

У Мурманской области уже накоплен опыт работы - 7 тысяч человек стали жителями Кольского Заполярья благодаря программе переселения соотечественников в Россию.

Борис Макаревич, начальник управления по вопросам миграции УМВД РФ по Мурманской области: «Конечно, это большое подспорье в плане демографического потенциала. И тех рабочих профессий, которые эти люди в себе несут, и которых не достает у нас в регионе. Ряд преференций для этой категории граждан созданы. И в плане компенсации затрат на переезд, отмены таможенных пошлин при пересечении границы. Все это привлекает в наш регион, плюс небольшие подъемные тоже есть».

Но справляться с потоком мигрантов Мурманская область тоже научилась не сразу. Были сложности, их преодоление сформировало опыт, который мы теперь готовы передать.

Михаил Шилов, уполномоченный по правам человека в Мурманской области: «Когда на Украине случился кризис, много людей сюда захотели переехать. Область оказалась к этому не готова. В экстренном порядке открывались ПВРы, люди принимались, активно работали общественные организации, национальные культурные объединения, их 24 организации в Мурманской области. И сегодня мы хотим своим опытом поделиться с коллегами из Северо-Запада. А также уполномоченные по правам человека, которые с этой проблематикой работают, тоже поделятся проблемами и победами на территории регионов СЗФО».

Как отметили участники встречи, вопросы миграции в таком масштабе на этой площадке поднимаются впервые. И сегодня, когда наш регион становится многонациональным, решения, принятые здесь, имеют особую значимость в формировании добрососедских отношений между жителями Кольского Заполярья, в том числе.