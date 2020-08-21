Пересмотр кадастровой оценки и её повышение перенесено на следующий год

В областном правительстве провели заседание межведомственной комиссии по организации государственной кадастровой оценки объектов недвижимости. На повестке дня перенос сроков оценки земельных участков 3-й категорий в Заполярье.

В этом году в Мурманской области был принят ряд решений, направленных на улучшение условий ведения бизнеса. Это было сделано, в том числе и для поддержки предпринимателей в период пандемии коронавирусной инфекции. Запланированный ранее пересмотр кадастровой оценки и её повышение будет перенесено на следующий год. Чтобы в этом году у большинства предпринимателей не изменились ставки, в том числе земельного и имущественного налогов. А платежи сохранились на уровне прошлых лет.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Решение это будет для всех. Кадастровая оценка сохранится на уровне прошлого года, в этом году она повышаться не будет. В том числе и для того, чтобы таким образом поддержать предпринимателей, чтобы они планировали свою деятельность и понимали, что ещё год могут работать на прежних ставках, которые не будут повышаться».