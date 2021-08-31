Переулок Арктический, 9 - беды мурманчан начинаются со двора и заканчиваются в квартирах

Дом под номером 9 в Арктическом переулке оправдывает название улицы, на которой он находится, целиком и полностью, утверждают местные жители. Дело в том, что в данной пятиэтажке так же свежо, как на Северном полюсе. В разгар зимы температура в квартирах держится на отметке в + 10 градусов. Управляющая компания температуру в помещениях отрегулировать не может или не хочет?

Антонина Золотарева, местная жительница: «Только в прошлом году одна квартира добилась. И только в одну квартиру они сделали. По-видимому, при строительстве военные строители неправильно сделали, поэтому все этажи живут при такой температуре».

С холодом ещё и сырость атакует жильцов. Протечку канализации в подвале никто не хочет устранять. Согласно ответу администрации округа, работает управляющая компания удовлетворительно, делятся жители. Хотя рабочие даже межпанельные швы не заделывали уже много лет. На это есть отговорка – старые газовые трубы.

Алла Овчинникова, местная жительница: «В компанию, когда обращаемся, чтобы швы заделать или еще что-нибудь, они ссылаются на эти трубы. Потому что трубы близко к дому. Нет возможности подъехать чтобы залезть. За трубами никто не ухаживает, потому что газ. Должны хотя бы покраской заниматься. Естественно, трубы ржавеют. Не дай бог, кто пройдёт и чиркнет спичкой. Мы взлетим! Первый этаж просто взорвётся и рухнет дом».

Почему трубу нельзя перенести или хотя бы покрасить, местные жители не понимают. Также как и то, за что они платят управляющей компании, которая не стремится выполнять свои обязательства. Но жильцы не теряют надежды, что справедливость восторжествует. Они заботливо продолжают благоустраивать родной двор за свой счёт. Создают красивые палисадники вокруг разрушенного асфальта и луж.