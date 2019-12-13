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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.12.19 19:30

Перевернуть страницы истории смогли гаджиевцы. Буквально!

Передвижная книжная выставка «Победа Заполярья» из фондов Мурманской областной научной библиотеки совершила  последнюю остановку в городе-подводников.

Кировск, Никель, Полярные Зори… Уникальные издания военных лет в составе передвижной выставки смогли увидеть жители и отдалённых от областного центра городов. Последняя остановка экспозиции  – Гаджиево. Читательский тур организован в честь 75-летнего юбилея разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Чтобы обеспечить хрупким экземплярам безопасность, приходилось соблюдать особые условия транспортировки и хранения экспонатов.

«Каждая книга находится в микроклиматическом контейнере,  - поясняет Елена Кузнецова, главный библиотекарь Мурманской областной научной библиотеки, - в специальной коробочке из бескислотного картона. Все они тщательно упаковываются,  заклеиваются, газеты в специальный мешок уложены. Мы строго соблюдаем требования сохранности редких изданий. Привезли  сюда не так много книги, так как надо было обеспечить их сохранность».

Одна из статей газеты «Полярная правда» за февраль 1942 года для гаджиевцев имеет особое значение. Материал «Отважный подводник» - это прижизненная публикация о Герое Советского Союза Магомете Гаджиеве, в честь которого и назван город.

Сотрудники научной библиотеки в течение года знакомили читателей области и с современными авторами, которые пишут на тему войны.

«У нас достаточно большая коллекция. Она посвящена боевым действиям здесь, на Кольском полуострове, но большинство книг выходили не в Мурманске. Север и война на Севере по-прежнему приковывают внимание и иностранных авторов, и наших», - рассказала Светлана Савилова, главный библиотекарь отдела краеведения Мурманской областной научной библиотеки.

Художественный вымысел писателей иной раз весьма тонко пересекает грани исторических фактов, переплетается с ними, образуя интересные развязки.

Светлана Савилова, главный библиотекарь отдела краеведения Мурманской областной научной библиотеки, рассказывает: «За последний год появилось несколько художественных романов, написанных в жанре приключенческой литературы, что было несвойственно раньше. Война - дело серьёзное. Раньше считалось, что нельзя писать о ней в современном жанре, как сегодня пишут - в формате боевиков или военных романов».

Выставки из фондов научной библиотеки будут организовываться и дальше. Библиотекари утверждают, что им есть что показать. Даже если не все читатели могут посетить книжные архивы учреждения в Мурманске, то самые интересные исторические экземпляры непременно сотрудники доставят сами.

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