«Перевёртыша» подняли с помощью экскаватора и погрузчика

Необычное дорожно-транспортное происшествие произошло на днях в Кировске. Во время выполнения земельных работ один из многотонных самосвалов перевернулся на бок. Очевидцы происшествия поделились в социальных сетях видео с место события.

«Устал работать, прилёг полежать», - шутят над грузовиком в социальных сетях. Местом происшествия стала площадка у «Тирваса» в Кировске.

На кадрах отчётливо видно раскопанную дорогу, вероятно, идёт прокладка или замена коммуникаций. К сожалению, момент падения не попал в объектив видеокамеры, зато подробно можно разглядеть подъём машины на колёса. С одной стороны погрузчик с помощью лебёдок тянет самосвал, я с другой - экскаватор с помощью ковша подталкивает кузов машины. Знающие все тонкости местные жители, говорят, что такое иногда случается, если перегруженная машина наезжает на кочку или наоборот попадаем колесом в ямку. К счастью, в этот раз водитель «перевёртыша» не пострадал.