«Перезагрузка» «Лапландии» близится к своему завершению

Обновление главного областного центра дополнительного образования близится к своему завершению. В рамках ремонта «Лапландия» существенно изменит свой внешний вид. Ход реконструкции и масштаб проделанных работ лично оценила заместитель губернатора Инна Погребняк.

Более 4000 юных горожан занимаются в областном центре дополнительного образования «Лапландия». Недавно в учреждении начались масштабные ремонтные работы, которые, впрочем, по словам руководства центра, не сказываются на учебном процессе. В стенах «Лапландии» обновят холлы и коридоры, заменят двери, электропроводку и пожарную сигнализацию. Работы также ведутся в спортзалах, раздевалках и бассейне.

Отдельного внимания заслуживает скалодром, аналогов которого в нашем городе попросту нет. Сейчас на этой площадке работают специалисты.

Ремонт центра дополнительного образования займёт около года, но часть работ планируют завершить к концу ноября, а это значит, что уже совсем скоро дети смогут воочию увидеть обновленную «Лапландию» и на себе почувствуют все созданные для них удобства.

Помимо обновления своих помещений, учреждение существенно расширило комплекс дисциплин туристско-краеведческой, естественнонаучной, художественной и научно-технической направленностей. Таким образом, почти в два раза увеличился спектр программ детского технопарка «Кванториум-51». Юные техники уже активно ведут свои проекты и добиваются очень хороших результатов.