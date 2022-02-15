Перхоти - бой! Мурманчанин украл в магазине 47 бутылок шампуня

С заявлением об этой краже в полицию обратился представитель торговой точки.

Сумма ущерба составила около 12 тысяч рублей.

Выяснилось, что вечером в магазин зашёл молодой человек. Он взял 47 бутылок с шампунем и сложил к себе в пакеты. Затем незаметно, пока продавцы обслуживали других покупателей, подозреваемый скрылся.

23-летний мурманчанин был задержан. Он сознался в содеянном и рассказал, что похищенное продал прохожему, а деньгами распорядиться по своему усмотрению. В отношении северянина возбуждено уголовное дело.