Пернатые помощники помогают сотрудникам «Экополигона»

О работе на полигоне твёрдых коммунальных и крупногабаритных отходов редакция «Арктик-ТВ» рассказывала много раз. Оказывается, говорить на эту тему можно ещё долго. Каждый визит журналистов на предприятие приносит удивительные встречи. Например, на мусороперерабатывающем комплексе работают не только люди, но и ястребы.

Мусорные полигоны – излюбленные места стайных птиц, например, чаек и ворон. А большой полигон твёрдых коммунальных и крупногабаритных отходов «Экотехнопарка» компании «Ситиматик» для них просто «шведский стол». Чтобы предприятие не заполонили синантропные пернатые, сотрудники используют комплексы технических средств, например, громпушку, электронные отпугиватели с голосами птиц, лазерную указку и ракетницы. Но к этим приспособлениям пернатые привыкают, а вот страх перед орнитофагами (хищные птицы, которые питаются другими, более мелкими пернатыми. - Ред) неистребим.

Наталья Раевская, ведущий инженер по обеспечению орнитологической безопасности Мурманского филиала АО «Ситиматик»: «Чайки не подлетят близко к хищнику. Когда у птиц есть на территории полигона присадок, где можно посадить, то вокруг неё на определенной территории в зоне видимости стайных птиц не будет. В нормальном штатном расписании, когда не период отпусков, нас двое на работе. Мы и вместе обходим территорию, но в основном, дежурим на разных точках: один человек на картах, другой – у зданий».

Природа чётко распределила, кто корм, а кто добыча, если пересекаются синантропные и хищники. Именно поэтому орнитолог Наталья Раевская привела на работу несколько своих подопечных. Они живут здесь в большом домике, разделённом на вольеры для каждого пернатого сотрудника.

Изя – мохноногий канюк. Она была спасена Натальей Раевской. Сейчас птица проживает на полигоне и вместе с пернатыми коллегами защищает его от стайных птиц.

У Изи, полностью Избьерн, сломано крыло. Полёты в небе для неё остались в прошлом. А соседка по комнате - ястреб-тетеревятник Кассиопея попала к Наталье с переломом коракоида – костей плечевого пояса. Она летать может, но недолго. Несмотря на это птицы отлично справляются с обязанностями охранников. Лишь Наталья их не боится, к каждому имеет подход и даже ласково называет кисами.

За свою работу, как и все сотрудники «Экотехнопарка», ястребы получают зарплату. Правда, это не деньги, а корм.

Наталья Раевская, ведущий инженер по обеспечению орнитологической безопасности Мурманского филиала АО «Ситиматик»: «У них определенный рацион, мы стараемся разнообразить его. Либо у нас перепелка в день, либо крыса в день. Либо мы ещё даём мышей штук пять-шесть, либо суточных цыплят. Основной рацион у орнитофага – это перепела».

Один вид хищных птиц способен усмирить и разогнать стаю оголодавших чаек. Благодаря этим ястребам работа полигона не усложняется разносом мусора по территории. И синантропные пернатые боятся залетать сюда, а даже, если и заглядывают, то быстро покидают опасное место.