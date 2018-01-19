Персонал пищеблока подозревается в ЧП в школе № 2 г.Полярный

Главным санитарным врачом ЗАТО Александровск Игорем Кемским дано разрешение на возобновление учебного процесса для учащихся школы № 2 Полярного, но в другом образовательном учреждении.

Напомним, с 15 января школа закрылась на вынужденные каникулы из-за массового отравления детей.

Вторую школу в городе Полярный на вынужденные каникулы закрыли ещё 15 января. По подсчётам специалистов, около 70 школьников образовательного учреждения слегли с отравлением, а трое были госпитализированы. Картина заболевания у детей была одинаковая – рвота, высокая температура. Врачи даже выдвигали предположения, что эпидемия сезонная и связана с обычной вспышкой ОРВИ.

- Мы знаем, что были новогодние праздники. Дети могли быть в крытом, латентном периоде этого заболевания, - комментирует Елена Матюнина, заведующая инфекционным отделением ЦМСЧ № 120 ФМБА России. - Пришли после праздников в класс и достаточно чиха или предать линейку, передать пакет, что инфекция стала распространяться. Этого достаточно.

На происшествие незамедлительно отреагировала прокуратура и контрольные органы, начались проверки. Эксперты довольно быстро установили источник заражения, в случившемся виноват персонал пищеблока. Решается вопрос об их отстранении от работы для лечения и последующего обследования.

- При получении официального заключения причин заболевания будет дана оценка должностных лиц, которые ответственны за качество представляемых услуг, - отмечает Ксения Оборотова, старший помощник Мурманского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. - Кроме того, будет решён вопрос и о комплексе мер прокурорского реагирования.

Сейчас официальный диагноз звучит как пищевая токсикоинфекция, а здоровые дети, пока в их родной школе не пройдёт полная дезинфекция, назначенная на 24 января, будут учиться в другом образовательном учреждении. Так же по факту массового отравления областной следственный комитет возбудил уголовное дело.