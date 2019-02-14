Перспективы региональной энергетики обсуждаются в Сочи

Кто отмечает День влюбленных с любимыми, а вот губернатор Мурманской области провела 14 февраля в Сочи на инвестиционном форуме, который будет работать в течение двух дней. Там глава региона вместе со своими коллегами обсудит перспективы развития предпринимательства и проблемы, связанные с электроэнергетикой. Также на повестке – реализация национальных проектов.

Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации экономического потенциала нашей страны. Сочинский форум собирает на своих площадках руководителей крупных отечественных и зарубежных компаний, губернаторов, представителей федеральных и региональных органов власти. На протяжении двух дней эксперты будут обсуждать насущные вопросы.

В рамках тематического блока, связанного с региональной политикой, глава нашего региона Марина Ковтун приняла участие в работе круглого стола на тему «Развитие электросетевого комплекса субъектов Российской Федерации в эпоху глобальных технологических изменений».

«У нас в рамках указа Президента РФ № 204 также стоят важные задачи по развитию электроэнергетического комплекса, в том числе, это задачи, направленные на развитие инфраструктуры, распределенной генерации, на внедрения современных цифровых методов и интеллектуального учёта, которые позволят повысить эффективность работы комплекса, снизить потери, повысить качество снабжения электроэнергией потребителей и, в первую очередь – населения, а также всех коммерческих потребителей», - отметил во время выступления Александр Новак, министр энергетики России.

Комментируя перспективы развития электросетевого комплекса в регионах, Марина Ковтун подчеркнула, что эта задача выполнима лишь при консолидации всех сетевых активов, существующих на территориях субъектов. Такой взгляд на объединение сил поддержали и вышестоящие представители власти.

«Большая часть нагрузки именно на субъекты ложится. И о том, как мы с вами организуем эту работу, будет зависеть общий эффект и результативность тех задач, которые были поставлены президентом», - сказал Антон Силуанов, первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов России.

В Сочи глава региона также проведёт рабочие встречи и переговоры с руководителями федеральных органов власти и крупных предприятий по актуальным для развития области вопросам. Ключевым событием форума станет пленарное заседание «Факторы успеха: идеи, кадры, компетенции», в котором примет участие председатель правительства Дмитрий Медведев.