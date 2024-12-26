Перуанец Нейшон Рой, покоряя Россию, добрался до Мурманска
Это всё и многое другое приехал посмотреть на несколько дней перуанец Нейшон Рой.
Россию он уже называет своей родиной, ведь живёт он здесь на протяжении 18 лет. Учился в Архангельске, затем переехал в Москву.
Нейшон успел посетить немало русских городов, однако до столицы Заполярья добрался впервые.
Нейшон Рой, гость из Перу: «Чувствую энергию Севера. Такое ощущение, что я рядом с Архангельском. Тут чувствую дух, душу Арктики. Тут тепло, уютно, люди очень хорошие здесь - люди улыбаются».
На вопрос: «Как погодка?», – говорит: «Отлично!». Ведь за время жизни в нашей стране Нейшон приспособился к климату и к другим русским традициям.
Нейшон Рой, гость из Перу: «В проруби купаюсь иногда даже».
- Какие-то русские традиции тоже уже соблюдаете?
- Конечно: костёр, прорубь, иван-чай, баня…
В Мурманск перуанец приехал чтобы рассказать его жителям о культуре и традициях своей родины.