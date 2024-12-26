Перуанец Нейшон Рой, покоряя Россию, добрался до Мурманска

Совсем не секрет, что в Мурманскую область постоянно приезжают гости из других регионов и стран. И дело объяснимое: с одной стороны, наш регион находится за Полярным кругом и манит своими уникальными красотами, с другой, здесь незамерзающий порт, приветливые северные люди и, конечно, настоящая зима.

Это всё и многое другое приехал посмотреть на несколько дней перуанец Нейшон Рой.

Россию он уже называет своей родиной, ведь живёт он здесь на протяжении 18 лет. Учился в Архангельске, затем переехал в Москву.

Нейшон успел посетить немало русских городов, однако до столицы Заполярья добрался впервые.

Нейшон Рой, гость из Перу: «Чувствую энергию Севера. Такое ощущение, что я рядом с Архангельском. Тут чувствую дух, душу Арктики. Тут тепло, уютно, люди очень хорошие здесь - люди улыбаются».

На вопрос: «Как погодка?», – говорит: «Отлично!». Ведь за время жизни в нашей стране Нейшон приспособился к климату и к другим русским традициям.

Нейшон Рой, гость из Перу: «В проруби купаюсь иногда даже».

- Какие-то русские традиции тоже уже соблюдаете?

- Конечно: костёр, прорубь, иван-чай, баня…

В Мурманск перуанец приехал чтобы рассказать его жителям о культуре и традициях своей родины.