Первая Арктическая медиашкола начала работу в Мурманске

Молодые журналисты из различных уголков России, а также из стран СНГ и Европейского Союза встретились на ледоколе «Ленин», чтобы запустить работу Первой Арктической медиашколы. Участники форума в течение нескольких дней будут знакомиться с особенностями нашего региона.

Йонас Юль, студент из Дании, приехал в Мурманск впервые. Его, как начинающего журналиста, интересуют международные отношения между Россией и Европейскими странами, в частности развитие Арктического региона, его климатические особенности и экономический потенциал.

«У меня уже был опыт организации политических дебатов и конференций и на них мы обсуждали сотрудничество с Россией, в том числе вопросы касающиеся Арктической зоны, - рассказывает Йонас Юль, участник Арктической молодёжной медиашколы. - Во время панельных дискуссий мы сможем донести больше информации до нашей аудитории».

Участники медиашколы смогут услышать выступления представителей бизнеса и власти, независимых журналистов и научных сотрудников. В течение 4-х дней молодые люди обсудят волнующие вопросы в формате круглых столов, нетворкинга и мастер-классов. По словам организаторов, медиафорум - серьёзный шаг к созданию единого информационного пространства и формированию позитивного имиджа Заполярного региона.

«Совершенно очевидно, что о нас знают мало, - отмечает Мария Дерунова, врио заместителя губернатора Мурманской области. - Недавно в Рейкьявике я общаясь с коллегами, я поняла, что про нас знают мало. У коллег вызывает удивление, что Мурманская область думает о социальном развитии, что оказывает поддержку молодым семьям, и они готовы к нам присоединиться и нас поддержать».

Такой открытый диалог также затронет вопросы экологии, энергетическую и транспортную безопасность стран Арктического региона, а также горячо обсуждаемую тему Северного морского пути.