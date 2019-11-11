Первая евангелическо-лютеранская церковь открыта для прихожан

Евангелическо-лютеранская церковь открыли на улице Баумана. Для прихожан и служителей храма это событие знаменательное, ждали его в течение долгих 20 лет.

«Хотя в вероучениях всех христиан вера лежит не в рукотворных вещах, а в сердцах людей, поэтому внешняя форма имеет огромное значение, - отмечает Александр Волчок, настоятель евангелическо-лютеранского прихода г. Мурманска. - И когда конфессия находится в условиях клуба, квартиры, то у обывателя складывается мнение, что это секта, а церковь с крестом укрепляет веру и самосознание человека».

Церковь открыта для всех, но среди прихожан есть и потомки финских колонистов, которые жили на территории России в XIX веке. Сегодня именно они сохраняют традиции, историю и веру предков.

«Я сегодня представляю проект «Неизвестная северная история». Эта работа производилась два года, она о колонистах, о финнах и норвежцах, о героях, благодаря которым появилось лютеранство на берегу Мурмана, в том числе это мои предки, которые пришли сюда в 1870 году», - рассказала журналистам «Арктик-ТВ» Агнесса Хайкара, член евангелическо-лютеранского прихода г. Мурманска.

Двухдневная праздничная программа, приуроченная к освещению церкви «Святого Креста», собрала около 80 гостей из Скандинавии, среди них были епископы из Норвегии, Скандинавии и Швеции. Они смогли услышать авторские духовные песнопения и классические произведения христианской культуры, а также познакомились с основными направлениями работы первой лютеранской церкви на Кольском полуострове.

«У нас несколько направлений - одно из них детское служение, - отметила Анна Волчок, управляющий евангелическо-лютеранского прихода г. Мурманска. - Мы возим их по молодёжным лагерям, за границу, есть молодёжное служение. Мы проводим занятия еженедельно, во время которых обсуждаем насущные проблемы».