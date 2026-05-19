Первая гимназия стала площадкой для проведения военно-спортивных соревнований на Кубок Мурманского регионального колледжа

Соревнования были посвящены 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

День Победы – великий праздник, воспоминания о котором не должны быть привязаны к одной конкретной дате. Бессмертный подвиг отражают в разных направлениях современности, будь то литература, кино или спортивные мероприятия. И прошедшие соревнования не стали исключением. Кубок Мурманского регионального колледжа не только про проверку физической силы, ловкости и находчивости. В первую очередь – это дань уважения героям, которые сражались за наше будущее до последнего вздоха.

Ольга Чиркова, директор Мурманского регионального колледжа: «Данные соревнования важны для сохранения памяти о защитниках Заполярья, о наших дедах и прадедах, которые боролись и победили фашизм в ноябре 1944 года, изгнав захватчиков за пределы нашего региона».

Участники – ребята из образовательных учреждений Мурманска и области. Одна из команд образовалась в Губернаторском лицее. Молодые люди уверены, что для достижения хорошего результата необходимы силы каждого члена команды.

Есения Горохова, участница соревнований: «Я понимаю, если один человек не приедет, то команда может не выиграть из-за него».

Почётными гостями соревнований стали представители органов исполнительной власти: полиция, спасательные службы и ФСБ. Для юных будущих сотрудников их оперативная работа – достойный пример, на который нужно равняться. А некоторые участники получают его и в семье.

Елизавета Завтрак, участница соревнований: «У меня родители работают в МЧС, а я, возможно, буду тоже развиваться в этом направлении».

Кубок провели в пять этапов: полоса препятствий, военизированная эстафета, перенос раненного, перекатывание колеса, а также надевание боевой одежды и снаряжения пожарного.