В ММТП выросла средняя скорость погрузки «кейпсайзов»В новогодние праздники жители СЗФО будут отдыхать десять дней подряд
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.11.23 19:30

Первая конференция для школьников закрытых городов прошла в Мурманской области

Её инициатором стал Егор Тумак – участник «Движения Первых» и победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена». Именно поэтому форум, объединивший ребят ЗАТО, стартовал в Гаджиево.

Старшеклассник гаджиевской школы Егор Тумак уже несколько лет неустанно доказывает сверстникам простую истину о том, что если очень захотеть, то можно в космос улететь. До просторов Вселенной Егор пока не добрался, решил сконцентрироваться на положительных изменениях в собственной школе, городе и даже регионе.

В прошлом году школьник победил на Всероссийском конкурсе «Большая перемена», стал делегатом I съезда Российского движения детей и молодёжи, а теперь - и инициатором конференции «Ты сможешь!».

Егор Тумак, инициатор конференции «Ты сможешь!», г. Гаджиево: «У нас была цель: зарядить, сделать так, чтобы каждый понял, что он всё может, что с «Движением Первых» всё возможно: путешествия по России, участие в проектах. Это всё возможно!».

Форум представляет собой сложную систему площадок, каждая из которых направлена на получение определенных навыков и знаний в той или иной сфере. Примечательно, что темы выбирались исходя из предпочтений самой молодёжи, отмечают организаторы.

Мария Чернышева, руководитель регионального отделения «Движения Первых»: «Теперь мы вышли на новую ступень, детское движение становится всё больше детским: в процессе подготовки включили ребят в организационные моменты, а они включили нас в свою среду. И этот тандем эмоционально сегодня отражается на площадке».

Пример показали опытные товарищи из Единого волонтёрского центра: формат конференции во многом заимствован из уже ставшего традиционным события для женщин закрытых образования «Звёзды Севера».

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Это то, чего в обычной жизни не хватает в маленьких городах. И подобные конференции, я уверена, должны быть распространены не только в закрытых городах, но и во всех удалённых территориях Арктики и нашей страны».

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Создаются пространства, где ребята могут реализовать себя. После школы найти себе точку притяжения, развиваться в обществе. Важно, что он не замыкается в себе, а по своему направлению может раскрыть свои таланты. Это крайне важно, потому что ребята в ЗАТО прекрасны в учёбе, теперь ещё и в творческом развитии личности. Это крайне важно».

Не менее важным было и остаётся развитие региона за счёт собственных ресурсов, включая наличие специалистов различных сфер: будь то инженерные кадры, медицинские, научные, педагогические или спортивные.

Лариса Круглова, депутат Мурманской областной Думы: «На самом деле, в каждом ребёнке есть талант, но не каждый может его раскрыть. А мы - взрослые - просто должны им помогать. И мы должны помогать им прививать любовь к своей малой родине, чтобы они могли сюда потом вернуться».

Помимо лекционных залов, работали и интерактивные площадки. К слову, о науке. Можно было проверить радиоактивность любого прибора, вещи и даже части человеческого тела. Впрочем, цифр бояться не стоит.

Мария Хоняк, волонтёр информационного Центра по атомной энергии, г. Мурманск: «Нормальный уровень считается до пяти десятых. Сегодня показания были две сотых, одиннадцать сотых – это в пределах нормы, ничего страшного не было».

Специалисты Мурманского информационного центра по атомной энергии демонстрируют и другие чудеса научной мысли. Например, атомный чемоданчик. Он производит настоящие эмоциональные взрывы у участников научной викторины. Все приборы, представленные на интерактивной выставке, используются в определенных целях.

Алина Николаева, руководитель Мурманского информационного центра по атомной энергии, г. Мурманск: «Главная наша задача – это популяризация науки. Сложные явления, процессы и прочие научные штуки мы пытаемся объяснить максимально просто, чтобы нашим гостям, независимо от возраста и уровня образования, было понятно, как работает этот мир».

Познакомится с миром науки можно всегда на атомном ледоколе «Ленин», пришвартованном на морвокзале. Именно здесь базируется центр. А вот что делать в случае, если кому-то из окружающих понадобиться ваша помощь, расскажут практикующие медицинские специалисты.

Дмитрий Михайлевич, региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики», член молодёжного парламента при Мурманской областной Думе: «Сначала мы собираем данные о пациенте, а не просто вызвали скорую и пусть они там сами разбираются. Проверяем: в сознании ли он, дышит ли, есть ли судороги и так далее. Собрали данные и вызвали сотрудников скорой медицинской помощи».

Больше шести часов практических занятий, лекций и концертных номеров, более 300 участников из городов ЗАТО Мурманской области и создание ещё одного нового профориентационного проекта – итог первой региональной конференции молодых и активных ребят «Движения Первых».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Как изменился уровень конкуренции за год по ключевым отраслям и сферам рынка труда Мурманской области
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация
-

Последние комментарии

Петр
10.11.23 17:10
Ряд фактов, в статье изложен неверно. Изменение маршрута буксировки было приято Терсиным самостоятельно и не с кем не согласовано. Капитан ледокола Магадан предлагал другой маршрут вдоль кромки льд
Комментарий к новости:Мёртвые сраму не имут, или Горькая правда о трагедии экипажа СПБУ «Кольская»
Антонина
09.11.23 22:52
Какая же родная Валентина Ивановна - слушать одно удовольствие
Комментарий к новости:Валентина Сидорова, художественный руководитель студии имидж-класс «Элегия»: о сибирском характере, о своей судьбе и поисках места в жизни
Нине Кполовне Ткаченко
06.11.23 19:51
Нинуля,позвони мне 79309004739, пожалуйста. Твоя мурманская подруга Якушева Люба. Очень жду... *** РЕДАКЦИЯ не рекомендует читателям размещать свои личные данные на электронных площадках!
Комментарий к новости:Во время блокады Ленинграда Нине Карловне Ткаченко было 9 лет
-Правовая консультация (18+)Как найти работу в Интернете и не наткнуться на мошенников? Отвечают карьерные эксперты hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире22:00«Трюкач». Художественный сериал, 3 серия (16+)23:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:30«Стейк от кутюр». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)2023 год: россияне смягчили контроль над финансами, но нарастили объём сбережений-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 22 копейки, доллар укрепился почти на 7 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 4% увеличила выработку электроэнергии с начала 2023 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)В 2024 году пенсии назначать будут по-новому
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика