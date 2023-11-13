Первая конференция для школьников закрытых городов прошла в Мурманской области

Её инициатором стал Егор Тумак – участник «Движения Первых» и победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена». Именно поэтому форум, объединивший ребят ЗАТО, стартовал в Гаджиево.

Старшеклассник гаджиевской школы Егор Тумак уже несколько лет неустанно доказывает сверстникам простую истину о том, что если очень захотеть, то можно в космос улететь. До просторов Вселенной Егор пока не добрался, решил сконцентрироваться на положительных изменениях в собственной школе, городе и даже регионе.

В прошлом году школьник победил на Всероссийском конкурсе «Большая перемена», стал делегатом I съезда Российского движения детей и молодёжи, а теперь - и инициатором конференции «Ты сможешь!».

Егор Тумак, инициатор конференции «Ты сможешь!», г. Гаджиево: «У нас была цель: зарядить, сделать так, чтобы каждый понял, что он всё может, что с «Движением Первых» всё возможно: путешествия по России, участие в проектах. Это всё возможно!».

Форум представляет собой сложную систему площадок, каждая из которых направлена на получение определенных навыков и знаний в той или иной сфере. Примечательно, что темы выбирались исходя из предпочтений самой молодёжи, отмечают организаторы.

Мария Чернышева, руководитель регионального отделения «Движения Первых»: «Теперь мы вышли на новую ступень, детское движение становится всё больше детским: в процессе подготовки включили ребят в организационные моменты, а они включили нас в свою среду. И этот тандем эмоционально сегодня отражается на площадке».

Пример показали опытные товарищи из Единого волонтёрского центра: формат конференции во многом заимствован из уже ставшего традиционным события для женщин закрытых образования «Звёзды Севера».

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Это то, чего в обычной жизни не хватает в маленьких городах. И подобные конференции, я уверена, должны быть распространены не только в закрытых городах, но и во всех удалённых территориях Арктики и нашей страны».

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Создаются пространства, где ребята могут реализовать себя. После школы найти себе точку притяжения, развиваться в обществе. Важно, что он не замыкается в себе, а по своему направлению может раскрыть свои таланты. Это крайне важно, потому что ребята в ЗАТО прекрасны в учёбе, теперь ещё и в творческом развитии личности. Это крайне важно».

Не менее важным было и остаётся развитие региона за счёт собственных ресурсов, включая наличие специалистов различных сфер: будь то инженерные кадры, медицинские, научные, педагогические или спортивные.

Лариса Круглова, депутат Мурманской областной Думы: «На самом деле, в каждом ребёнке есть талант, но не каждый может его раскрыть. А мы - взрослые - просто должны им помогать. И мы должны помогать им прививать любовь к своей малой родине, чтобы они могли сюда потом вернуться».

Помимо лекционных залов, работали и интерактивные площадки. К слову, о науке. Можно было проверить радиоактивность любого прибора, вещи и даже части человеческого тела. Впрочем, цифр бояться не стоит.

Мария Хоняк, волонтёр информационного Центра по атомной энергии, г. Мурманск: «Нормальный уровень считается до пяти десятых. Сегодня показания были две сотых, одиннадцать сотых – это в пределах нормы, ничего страшного не было».

Специалисты Мурманского информационного центра по атомной энергии демонстрируют и другие чудеса научной мысли. Например, атомный чемоданчик. Он производит настоящие эмоциональные взрывы у участников научной викторины. Все приборы, представленные на интерактивной выставке, используются в определенных целях.

Алина Николаева, руководитель Мурманского информационного центра по атомной энергии, г. Мурманск: «Главная наша задача – это популяризация науки. Сложные явления, процессы и прочие научные штуки мы пытаемся объяснить максимально просто, чтобы нашим гостям, независимо от возраста и уровня образования, было понятно, как работает этот мир».

Познакомится с миром науки можно всегда на атомном ледоколе «Ленин», пришвартованном на морвокзале. Именно здесь базируется центр. А вот что делать в случае, если кому-то из окружающих понадобиться ваша помощь, расскажут практикующие медицинские специалисты.

Дмитрий Михайлевич, региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики», член молодёжного парламента при Мурманской областной Думе: «Сначала мы собираем данные о пациенте, а не просто вызвали скорую и пусть они там сами разбираются. Проверяем: в сознании ли он, дышит ли, есть ли судороги и так далее. Собрали данные и вызвали сотрудников скорой медицинской помощи».

Больше шести часов практических занятий, лекций и концертных номеров, более 300 участников из городов ЗАТО Мурманской области и создание ещё одного нового профориентационного проекта – итог первой региональной конференции молодых и активных ребят «Движения Первых».