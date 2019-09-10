Первая модельная детская библиотека открылась в Мурманске

Несколько разноцветных залов, высокоскоростной интернет, плазменные телевизоры и очки виртуальной реальности - это не описание парка развлечений, а первая в России детская модельная библиотека. Учреждение открыли в Мурманске на улице Баумана.

Школьники - постоянные читатели 12-го филиала Центральной детской библиотеки Мурманска. Ребята любят заходить сюда после уроков сами и берут книги своим младшим братьям и сестрам. Поэтому они хорошо знают ответы на все литературные загадки.

Учреждение закрывали на ремонт, поэтому торжественное открытие ещё и с любимыми героями - котом Матроскиным и капитаном Врунгелем для малышей настоящий праздник.

Теперь в обновленном филиале не только очень красиво, но и удобно. Нет традиционного деления на читальный зал и абонемент, вместо этого зонирование по возрастам. Первым гостям библиотеки такие изменения по душе.

Мурманский дизайн-проект «Доброжелательная библиотека» стал одним из победителей конкурса в рамках национального проекта «Культура». Из федерального бюджета был выделен грант на приобретение оборудования, а ремонт помещения сделали за счёт средств муниципалитета. Теперь в библиотеке можно не только читать привычные книги, но и проводить мастер-классы, устраивать представления и праздники. Здесь же стоят компьютеры с высокоскоростным интернетом, плазменные телевизоры и очки виртуальной реальности.

«Это библиотека будущего. Да, мы говорим, что бумажные книги они очень нужны, важны, они всё равно не уйдут, - говорит Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. – Но надо понимать, что жизнь меняется и вот эти новые информационные технологии, которые пришли сегодня в мир, к ним необходимо всё-таки приучать детей, аккуратно, осторожно, чтобы они тоже учились правильно ими пользоваться».

Синий зал новой библиотеки называют территорией роста. Это место для встреч, общения, интеллектуального отдыха, зелёный - территория поддержки и развития семейного чтения, а сиреневый - трансформер, позволяющий проводить разные мероприятия. Работы в библиотеке на улице Баумана 24 завершены, но на этом модернизация системы не заканчивается.

«Уже началось проектирование реконструкции помещений на улице Калинина, - рассказал Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Это будет ещё один шаг».

Мурманск - один из немногих городов России, где создана сеть из 18-ти информационных интеллект-центров. Почти 100 тысяч жителей разных возрастов посещают обновленные библиотеки.