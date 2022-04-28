Первая научно-практическая конференция для волонтёров прошла в МАГУ

Добровольцы выступили с докладами, обменялись опытом, научились некоторым полезным хитростям, упрощающим работу их организаций. Единый волонтёрский центр при поддержке МАГУ и правительства региона организовал конференцию под названием «Тенденции развития добровольчества в Мурманской области». На площадке выступили самые разные волонтёры: те, кто ещё учится, те, кто уже состоялся - профессионалы.

Инна Воронова, президент Регионального отделения межрегиональной общественной организации «Развитие психологической помощи»: «Я сегодня буду выступать с научным докладом, касающегося организации деятельности «горячих линий» и работе психологов «на горячей линии». Это будет обобщённый доклад: как создавалась наша «горячая линия», что необходимо для создания «горячей линии».

По словам эксперта, волонтёры «горячей линии» решают широкий спектр задач: начиная с поддержки тех, кто находится в трудной жизненной ситуации, заканчивая - спасением жизней. К примеру, одна из психологов получила медаль за то, что смогла распознать инсульт у обратившейся за помощью по телефону пенсионерки, что в итоге спасло бабушке жизнь. Со своими докладами выступили и дети. Например, Юлия, несмотря на юный возраст, в волонтёрском движении уже 2,5 года. За это время у неё накопились собственные идеи относительно популяризации волонтёрства.

Юлия Иванькова, ученица МБОУ «Лицей №2»: «У меня есть идеи, парочка, которые я хотела бы, чтобы они осуществились. Хочу, чтобы нам немножко помогло государство, рассказало об этом, чтобы больше людей узнало, кто такие добровольцы».

Как отметила руководитель Единого волонтёрского центра региона, такие конференции необходимы для развития региональных добровольческих инициатив. В таком деле без знания теории и методологии просто не обойтись, да и навыки оформления документов или заявок тоже пригодятся.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Сложности организаторов добровольческой деятельности в том, что они не могут правильно оформить документы, не могут правильно собрать комплект документов и проигрывают по каким-то бальным критериям отбора той или иной грантовой заявки. Это всё тоже нюансы, которые нужно изучать, это тоже наука, которую для наших организаторов добровольческой деятельности нужно учить».

На конференции выступили около 20 человек, большая часть среди них студенты. Несмотря на то, что волонтёрская активность не предусматривает заработок, администрация вуза поощряет такую деятельность среди своих учащихся.

Любовь Лычкина, проректор по молодёжной политике МАГУ: «Студенты, которые участвуют во всевозможных внеучебных активностях всегда получают свидетельства-сертификаты участника, которые, согласно нашим документам, всегда учитываются, например, при получении повышенной стипендии и других формах поощрений. В том числе, самых активных мы всегда поощряем поездками на форумы, конференции, на слёты».

Помощь добровольцев – большое благо, особенно в непростые времена. Хочется верить, что в будущем число волонтёрских организаций будет только преумножаться.