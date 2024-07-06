Первая неделя июля: на Северный полюс за впечатлениями и рекордами; составляем вместе 5-летний план «На Севере – Жить!» и не нарушаем ПДД – за нами следит БПЛА

Путешествия начинаются» Атомный ледокол «50 лет Победы» отправился в первый в этом году круизный рейс на Северный полюс. И не просто с туристами, а вместе с легендарным Фёдором Конюховым, который в пути установит два мировых рекорда. Кристина Харатова пусть и не смогла отправиться в эту экспедицию, но перед уходом судна пообщалась со знаменитым путешественником.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии, среди которых Игорь Гришин, курсант 3 курса Санкт-Петербургского института Росгвардии.

Путешествия начинаются» Атомный ледокол «50 лет Победы» отправился в первый в этом году круизный рейс на Северный полюс. И не просто с туристами, а вместе с легендарным Фёдором Конюховым, который в пути установит два мировых рекорда. Кристина Харатова пусть и не смогла отправиться в эту экспедицию, но перед уходом судна пообщалась со знаменитым путешественником.

Сообщество «Погода в Мурманске» поделилось аналитическими данными за июнь. Этот месяц считается самым холодным среди летних периодов в Заполярье, но только не в этот раз, отмечают синоптики-любители. По их словам, в XXI веке теплее был лишь исторический июнь 2013 года и недавний июнь 2021-го. В общем рейтинге нынешний месяц стал восьмым (за более чем столетнюю историю)! Самым жарким днём стало 29 июня (пока это самый тёплый день нынешнего лета). В Мурманске воздух прогрелся до +27,4, по области до +32,3 (в районе Лотты). Длительных похолоданий практически не было, всё ограничивалось одним-тремя днями. При всём при этом затяжных дождей мы практически не наблюдали, ливни носили кратковременный и локальный характер. За счёт этого Мурманск существенно не добрал по осадкам. Июнь так же является единственным месяцем лета, когда полярный день длится от начала и до конца. 294 часа - именно столько светило Солнце в прошедшем месяце.

В Мурманской области продолжается стратегическая сессия по развитию плана «На Севере – Жить!». Свои идеи по обновлению плана можно предложить на портале «Наш Север», а пока мои коллеги решили напрямую спросить у мурманчан, чего не хватает Мурманской области и столице Заполярья.

Уже четвертый год фестиваль уличного искусства «РОСТ» не просто даёт художникам возможность творить, но и помогает украшать наш город яркими красками. В этот раз местами для его проведения выбраны локации на улицах Привокзальная, 2, Профсоюзов, 1 и самый длинный дом России, расположенный на Кольском проспекте. С одним из авторов работ, пообщалась наша съёмочная группа.

В Мурманске на тяжёлом авианосце крейсере «Кузнецов», который сейчас проходит ремонт и модернизацию на 35-ом судоремонтном заводе состоялась тренировка по борьбе за живучесть. По учебной аварийной тревоге личный состав аварийных партий отработал эвакуацию части экипажа и рабочих завода, провёл первичные действия по борьбе с пожаром, проведению разведки условного очага. Были задействованы стационарные и мобильные средства пожаротушения, в том числе пожарная техника, стоящая на вооружении авианосца. Такие тренировки по борьбе за живучесть на кораблях Северного флота организуют регулярно для поддержания высокого уровня готовности личного состава к возникновению нештатных ситуаций.

В Мурманске завершились соревнования «Лучшее подразделение пожарной охраны Вооружённых сил Российской Федерации – 2024». В течении трёх дней 15 команд со всей России боролись за победу. Первое место заняла команда Северного флота.

Морские пехотинцы Северного флота отрабатывают приёмы ведения современного боя.

Финансовые мошенничества стали самым распространенным видом преступлений в современном мире. С начала года северяне перевели мошенникам свыше 400 миллионов рублей. В региональном УМВД факты мошеннических действий со стороны телефонных аферистов регистрируются почти ежедневно. Как обезопасить себя от злоумышленников, смотрите в нашем сюжете.

Компания «Мурманэнергосбыт» продолжает обновлять парк автотехники. В рамках инвестиционной программы на предприятие поступила очередная партия машин, выполненных с учётом работы в условиях Крайнего Севера.

ОСАГО будет исключено из числа обязательных документов при первичной постановке транспортного средства на учёт и при смене владельца. Такой закон одобрил Совет Федерации. В случае утверждения закона президентом, он вступит в силу с 1 марта следующего года. И согласно нему, государственный учёт машины будет прекращаться по заявлению владельца в отношении находящегося в розыске похищенного или угнанного автомобиля. Кроме того, при продаже транспорта владелец сможет сразу снимать его с учёта в ГАИ.

Фестиваль гаражной культуры «Гаражане», проходивший в Мончегорске на прошлых выходных, собрал более 4000 посетителей со всей России. Помимо жителей Мурманской области грандиозное событие на Кольском полуострове посетили гости из Воронежа, Перми и Вологды. Уверенно можно сказать, что все гости прочувствовали тепло Заполярья на «гаражной вечеринке».

Специалисты «Мурманскводоканала» провел сложнейшую операцию по устранению течи воды над железнодорожными путями. Всего за одну ночь они перестроили часть водопровода Апатитов с минимальными по времени отключениями воды.

Товарищеский матч на новой площадке для пляжного волейбола провели активные студенты и школьники Мурманска.

На трассах Мурманской области появятся информационные таблички о контроле безопасности с помощью беспилотных летательных аппаратов. В ближайшее время знаки со стилизованным изображением беспилотников и предупреждением о фиксации нарушений с помощью таких аппаратов установят на автодороге «Кола» в Мурманской области и Карелии. Осуществлять аэромобильный контроль за соблюдением безопасности на автодорогах и фиксацию правонарушений будут операторы коптеров из числа сотрудников Госавтоинспекции. Они будут отслеживать выезд на полосу встречного движения, опасное маневрирование, не пропуск пешеходов на переходах. Подобная практика хорошо зарекомендовала себя во многих российских регионах, а первый положительный опыт по выявлению нарушителей на автодорогах при помощи дронов получен десять лет назад в Тюменской области.

Лисёнок Марфуша идёт на поправку и скоро переедет в Санкт-Петербург. Напомним, что неделю назад малышку нашли сбитой на дороге. Неравнодушные мурманчане спасли 2-месячное животное, привезли в ветклинику, где лисёнка осмотрели и оказали первую помощь. Марфуша, как её назвали спасители, уже идёт на поправку. Живёт в их квартире и начала самостоятельно питаться. Но в лес малышку не вернуть, уж больно ручной стала. После выздоровления она начнёт новую жизнь в питомнике под Петербургом.