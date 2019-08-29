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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.08.19 19:30

Первая партия рыбы в этом году поступит на прилавки магазинов с новой рыбоводческой фермы

Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Чибис сегодня работал в Кольском районе. Глава региона посетил новую рыбоводческую ферму, открывшуюся неподалёку от сельского поселения Ура-Губа, а затем побывал на открытии спортивной площадки возле школы-интерната в Минькино.

Огромный ангар, построенный над прудом, в котором сейчас товарный вес набирает форель. Крестьянско-фермерское хозяйство в нескольких километрах от сельского поселения Ура-Губа появилось недавно. В 2016 году здесь начали  строительство. Сегодня предприятие торжественно открыли. Событие посетил и глава региона Андрей Чибис.

За неполных три года рабочие выкопали систему прудов, вода в которые подаётся из близлежащей реки естественным способом: без насосов и помп. В этих прудах и растут мальки форели. Затем вода проходит через очистные сооружения и возвращается в реку.

При таком устройстве форелевых садков вред природе не наносится. Да и рыба, которая живёт практически в естественных условиях, тоже растёт здоровой, утверждают сотрудники хозяйства. Вода, которая поступает в пруды, не стерильна, в ней присутствует привычный для лососевых планктон и водоросли.

«Дело в том, что вода из реки идёт. И мы понимаем, что там идёт биопланктон,  водоросли. То есть, подпитка для форели  есть, - рассказывает Виктория Толкачёва, научный руководитель крестьянско-фермерского хозяйства. - Подпитка теми организмами, которые живут в реке. И даже если рыбу несколько дней не кормить, то ей, в общем-то, ничего не будет. Есть некоторые беглецы у нас, которые, например, разбежались по пруду, но мы знаем, что они не умрут с голоду. Хотя мы их тоже подкармливаем».

Подкармливают форель специальным финским кормом. Гранулы различаются размером. Ими можно кормить и товарную рыбу,  и мальков самого разного веса и возраста. Предприятие может поставлять до 500 тонн рыбы в год. И сегодня пруды пополнили новыми жильцами.

Первая продукция крестьянско-фермерского хозяйства может появиться на прилавках уже в этом году. Сейчас самые крупные лососи в садках весом 800 грамм. Примерно к ноябрю они подрастут до необходимого веса. Первая партия, рассчитывают руководители предприятия, будет 28 тонн. Кроме того, Андрей Чибис сообщил о том, что компания присоединится к программе «Наша рыба» и будет поставлять часть форели по сниженной цене.

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