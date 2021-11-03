Первая православная ярмарка открылась в столице Заполярья

Храмы и монастыри со всех уголков страны представляют на продажу иконы и церковную утварь.

Православная ярмарка в Мурманске гостит впервые. Обычно такие выставки проводят в крупных городах. По такому особому случаю Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан привёз на площадку события ковчег с мощами святого Варлаама Керетского. По словам отца Владимира, каждый посетитель может воспользоваться возможностью и поклониться им.

Владимир, протоирей, секретарь архиерейского совета Мурманской митрополии: «Это возможность нашим жителям ознакомиться с культурой православия не сточки зрения сходить в храм, а прийти посмотреть прикладное творчество. Здесь представлено огромное количество монастырей, из которых привезли рукописные иконы, издания Святого Евангелия разного вида».

Как правило, некоторые начинают готовиться к новогодним праздникам уже в ноябре. Верующие могут найти для близких тематические подарки.

Евгения Лапко, сотрудник ярмарки: «Это флэш-карты с рисунками новогодней тематики. Это ручная работа, не печать, Мы привезли ёлочные игрушки, колокольчики. Они, как и 200 лет назад, покрыты все золотом 999 пробы».

Здесь запросто можно встретить служителей монастырей. Они принимают записки для поминовения на службах и молебнах. А также беседуют о религии.

Виктор, диакон, Пермский Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь: «Выставка подразумевает не только продажи, но и общение. Ведь приходят люди далекие от церкви, невоцерковленные, которые делают первые шаги в храме».

Для посещения ярмарки кюар-код не потребуется, правда, наличие маски и соблюдение дистанции необходимы. Выставка будет работать до 8 ноября.