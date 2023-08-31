Первая приёмная кампания нового объединённого университета (МАУ) завершена успешно

Закрыты все бюджетные места. Общие итоги озвучила исполняющая обязанности ректора Ирина Шадрина.

После объединения вузов МАГУ и МГТУ бюджетных мест на поступление стало больше. Направления и специальности обоих университетов сохранены и даже открыты новые. По итогу были достигнуты все контрольные цифры приёмной кампании.

Ирина Шадрина, и.о. ректора МАУ: «На начало приёмной кампании и на дополнительный набор у нас было 4800 заявлений, которые подали абитуриенты. И мы сейчас зачислили и закрыли полностью приёмную кампанию. Сейчас у нас 2119 абитуриентов».

Безусловным лидером по востребованности стало направление «Лечебное дело» с конкурсом 10 человек на место. По гуманитарным: «Журналистика» - с 8 кандидатами на место и «Лингвистика» - с 7 претендентами. По инженерным направлениям популярны нефтегазовое дело, информатика и вычислительная техника, строительство. В этом году в мурманский вуз поступало очень много абитуриентов из других регионов России.

Например, Анастасия Журавлева приехала учиться в МАУ из Омска.

Анастасия Журавлева, студентка 1 курса МАУ по направлению «Инноватика»: «Инноватика связана с бизнес-процессами. И я, как человек, который хочет вырасти в своей сфере и хочет получить новые знания, приняла решение приехать в Мурманск и поступить в этот университет».

Несмотря на то, что новый университет только начинает работу, уже намечены большие планы на будущее развитие. Озвучена особенность работы МАУ уже в следующем учебном году. Она состоит в том, что вуз будет готовить кадры только по заказу промышленных предприятий. Также принято решение развивать медицинское направление. В структуре Арктического университета будет создан Медико-биологический институт.

Ещё одно новое образовательное подразделение – Институт интеллектуальных систем и цифровых технологий. А ещё запущены программы по овладению бизнес-навыками и развитию арктической кухни.