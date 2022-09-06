Первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» вернулась в Кронштадт

Погружная баржа «Атлант» с легендарной субмариной на борту пришвартовалась на терминале порта «Моби Дик».

Ксения Шойгу, руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов»: «На «Атланте» атомная подводная лодка будет разделена на двое. Проект делал «Малахит». Мы понимаем, что именно так её можно разделить, чтобы потом можно было соединить без каких-то дополнительных проблем и сложностей. Дальше двумя частями транспортировка займёт порядка четырёх дней».

В случае перевозки «Ленинского комсомола» целиком пришлось бы значительно увеличить масштаб работ по разбору дорожных конструкций, что фактически «обездвижило» бы весь Кронштадт.

Части лодки будут разделены по отсеку-донору (заменяет подлинный реакторный отсек, который был выпилен и утилизирован). Они будут воссоединены уже после установки в здание Музея военно-морской славы. Этот этап не только завершающая часть морской операции проекта транспортировки, но и буквально исторический момент — легенда отечественного флота завершит свой 64-летний путь по воде — отныне ей предстоит новая жизнь на суше.