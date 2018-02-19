Первая в сезоне рыбалка губернатора

Делегацию из Мурманской области на инвестфоруме возглавляла губернатор. После двухдневной командировки в южном городе и ряда важных встреч Марина Ковтун решила отдохнуть и провести выходные с близкими людьми, причём не на сочинских курортах, а на просторах Заполярья.

В своём профиле в социальной сети «Инстаграмм» губернатор опубликовала видео с рыбалки на одном из озёр, расположенных в Мурманской области. По славам главы региона, она впервые в этом сезоне вместе с мужем ловит рыбу на водоёмах заполярной тундры. А вот фотографий улова подписчики Марины Ковтун так и не дождались, но знатоки в комментариях предположили, что голец в этих местах точно водиться.

Губернатор так же отметила, что погода на севере очень переменчива, но, несмотря на это, отдохнуть перед предстоящей рабочей неделей, удалось.