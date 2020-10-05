На момент подготовки выпуска новостей к эфиру в Мурманской области выявлено 111 новых случаев заболевания CoViD-19. Больше всего заболевших - в Мурманске (+58), Оленегорске (+17) и Кольском районе (+10). За выходные три человека умерли от осложнений вызванных короновирусом.

Один из способов остановить пандемию – вакцинация. Пока в нашем регионе прививку от COVID-19 сделали 37 медикам, которые работают с зараженными пациентами. За состоянием здоровья медицинских работников, внимательно наблюдали врачи. Самый ответственный период – первые три дня после инъекции. Отмечены единичные случаи незначительного повышения температуры. Это считается нормальной реакцией организма.

Прошли почти две недели после прививок. Можно сказать, что первая вакцинация от коронавируса в регионе завершилась благополучно, отметили в региональном Минздраве.