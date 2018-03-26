Первая весенняя гроза в Мурманске всполошила жителей города

Раскатистый гром и молнии сопровождались не проливным дождем, а снежными зарядами.

Молнии и гром жители Мурманска слышали примерно в 5 часов утра. Яркие вспышки были заметны сразу в нескольких районах города. А на одной из фотографий, сделанной очевидцем редкого явления природы, заметно как электрический разряд молнии ударил в район мурманской телевышки. Впрочем, большинство горожан, наблюдавшие в это время за тем, что происходит на улице, видели лишь несколько ярких вспышек.

Можно ли считать первую «весенне-зимнюю» грозу в Заполярье аномалией – вопрос спорный, такие безвредные происшествия в это время случаются регулярно, считают синоптики.