Первая выставка аутентичного оружия и справы казаков начала свою работу в Полярном

О быте, традициях и оружии воинов рассказали атаманы мурманского и александровкого казачеств. А познакомиться поближе с культурой северных казаков помогла поддержка Фонда культурных инициатив.

О быте, традициях и оружии воинов рассказали атаманы мурманского и александровкого казачеств. А познакомиться поближе с культурой северных казаков помогла поддержка Фонда культурных инициатив.

Чем отличается шашка от нагайки, каковы основные принципы владения оружием, что значат орнаменты и вышивка на традиционной казачьей одежде, узнали посетители музея города воинской славы. Казачество сегодня осовременилось, но культурные ценности остались прежними. И если в вашем роду, увы, нет казачьей крови, но вы безумно желаете вступить в ряды защитников земли русской, есть верный способ.

Андрей Саватеев, атаман Мурманского городского казачьего общества Союза казачьих формирований: «У нас есть понятие «приписного казака» - не относится к казачьему роду, но желает быть вместе с казаками, разделяет традиции, веру. В течение года он должен доказать, что чтит традиции, что он православный христианин, готов жертвовать жизнью ради государства, ради веры».

После этого вас наверняка допустят к принятию присяги и официально признают казаком. А женившись на казачке, удастся создать настоящую казачью семью, ведь рожденные в таком браке дети автоматически считают казаками.

Но вернёмся к Александровской казачьей организации. В прошлом году благополучно отделившееся от регионального казачества общество полноценно смогло развернуться: организация официально зарегистрировалась и обзавелась собственной документацией и названием. Казачество ЗАТО Александровск насчитывает без малого 40 человек, однако это не помешало общественникам выиграть Президентский грант для плотного знакомства северян с традициями и культурой самобытного вольного народа.

Валентина Коськина, директор городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Сравнить, они имеют разную классификацию. Узнать о традициях, обычаях казаков и познакомиться с историей казачества на Кольском полуострове».

Экспозиция уже побывала в Мурманске и Североморске, теперь выставки пройдут в городах большого ЗАТО, включая населенный пункт Оленья Губа, а далее – в других городах Кольского Заполярья.

Выставка в музее Полярного будет работать до 15 сентября. Сотрудники учреждения обращают внимание, что посетить её можно и по «Пушкинской карте».