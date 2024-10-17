Первое глубоководное океанографическое зондирование водной толщи Северного Ледовитого океана провели учёные дрейфующей станции «Северный полюс-42»

Напомним, она стартовала из Мурманска около месяца назад.

Благодаря такому исследованию учёные могут описать состояние экосистемы. На дрейфующей станции уже получены пробы воды с разных глубин Северного Ледовитого океана до более чем трёх тысяч метров.

Напомним, российская дрейфующая станция «Северный полюс-42», организованная специалистами Арктического и антарктического научно-исследовательского института, начала свою работу в Северном Ледовитом океане 30 сентября текущего года. Российские учёные непрерывно ведут исследования в высоких широтах, что позволяет улучшить понимание о климатических изменениях, которые оказывают влияние на всю планету.

Полученные данные смогут использовать для подготовки стратегий в различных и важных для страны областях – от сельского хозяйства до строительства крупных инфраструктурных проектов.