Получите новые магнитные ключи - в Мурманске проводится бесплатная модернизация подъездных домофоновВ Мурманске стартует акция «Неделя сбора батареек»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.10.21 19:30

«Первое Мурманское» - «Укрепляем финансовое здоровье для яркого будущего»

15 октября празднуется День российской кредитной кооперации, а 21 октября - Международный день кредитных союзов. В этот период состоится неделя кредитной кооперации - ежегодные события, которые отмечаются с 1948 года. Девиз этого года звучит так: «Укрепляем финансовое здоровье для яркого будущего».

В Мурманске находится второй в России по величине кредитный кооператив – «Первое Мурманское». За годы работы он помог накопить и преумножить сбережения граждан. Например, накопить на покупку квартиры, дома или автомобиля, получить дополнительный доход к пенсии, а также получить займы тысячам жителей нашей области. «Первое Мурманское» стабильно предлагает выгодные и абсолютно прозрачные условия и отличный сервис.

Иван Новиков, председатель правления Кредитного потребительского кооператива «Первое Мурманское общество взаимного кредита»: «Наш кооператив уже в 11 раз будет отмечать ежегодный праздник кредитной кооперации. Мы стали вторым по крупности кооперативом в России. Мы получили множество наград в разных номинациях на всероссийских конкурсах. У нас большие планы на будущее. Как и прежде мы будет предлагать высокие ставки по сбережениям для наших пайщиков, обеспечим надежность и сохранность всех средств, как и делали предыдущие годы. Сейчас мы предлагаем для них высокую процентную ставку – 9% годовых. И ждём всех в наших офисах».

Десятки тысяч северян стали клиентами «Первого Мурманского» за эти годы. Кооператив предлагает не только тариф по размещению сбережений «Поддержка» со ставкой 9% годовых, но другие выгодные тарифы: на короткие и длительные сроки, с пополнением и без.

На правах рекламы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)С начала года почти 10 тысяч россиян ищут работу в лесной промышленности, что на треть больше, чем годом ранее, но работников всё равно не хватает
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: VII СОЗЫВ - НОВЫЙ СОСТАВМурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Я
11.10.21 15:08
Ага почти год чинили. Клялись в июле запустить, под личную ответственность брали. В итоге видно что за личности и как они отвечают.
Комментарий к новости:Более 100 пациентов прошли необходимое обследование на компьютерном томографе в Кандалакшской ЦРБ после ремонта аппарата
Андрей Анатольевич
09.10.21 15:14
житие на подачки , развалили и тяперя как пятух машем хвостом ...
Комментарий к новости:В преддверие профессионального праздника губернатор Андрей Чибис встретился с лучшими аграриями и наградил их за успешную работу
Павел И.
05.10.21 14:21
Удивительно, в Мурманской области отмечается рост заболевших ковидом, смертность ежедневная держится почти на одном уровне 6-9 человек, а граждан больше волнуют вопросы ЖКХ, благоустройства и дороги.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис призвал министров предупреждать жалобы жителей
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Клиники России». Научно-популярная программа (12+)03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Заполярья морковь дешевеет, а цены на картофель пошли вверх-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 24 копейки, евро - почти 17 копеек-PRO Энергетику (18+)Региональный комитет по тарифному регулированию проконтролировал реализацию инвестиционной программы АО «АтомЭнергоСбыт»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 12 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 2022 года большинству работодателей придётся размещать вакансии на портале «Работа в России»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика