«Первое Мурманское» - «Укрепляем финансовое здоровье для яркого будущего»

15 октября празднуется День российской кредитной кооперации, а 21 октября - Международный день кредитных союзов. В этот период состоится неделя кредитной кооперации - ежегодные события, которые отмечаются с 1948 года. Девиз этого года звучит так: «Укрепляем финансовое здоровье для яркого будущего».

В Мурманске находится второй в России по величине кредитный кооператив – «Первое Мурманское». За годы работы он помог накопить и преумножить сбережения граждан. Например, накопить на покупку квартиры, дома или автомобиля, получить дополнительный доход к пенсии, а также получить займы тысячам жителей нашей области. «Первое Мурманское» стабильно предлагает выгодные и абсолютно прозрачные условия и отличный сервис.

Иван Новиков, председатель правления Кредитного потребительского кооператива «Первое Мурманское общество взаимного кредита»: «Наш кооператив уже в 11 раз будет отмечать ежегодный праздник кредитной кооперации. Мы стали вторым по крупности кооперативом в России. Мы получили множество наград в разных номинациях на всероссийских конкурсах. У нас большие планы на будущее. Как и прежде мы будет предлагать высокие ставки по сбережениям для наших пайщиков, обеспечим надежность и сохранность всех средств, как и делали предыдущие годы. Сейчас мы предлагаем для них высокую процентную ставку – 9% годовых. И ждём всех в наших офисах».

Десятки тысяч северян стали клиентами «Первого Мурманского» за эти годы. Кооператив предлагает не только тариф по размещению сбережений «Поддержка» со ставкой 9% годовых, но другие выгодные тарифы: на короткие и длительные сроки, с пополнением и без.

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