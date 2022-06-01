Первое Мурманское общество взаимного кредита пригласили к участию в подготовке XIII Международного Слёта кредитных союзов

Кирилл Терентьев, заместитель руководителя направления «Сбережения»: «Мы с гордостью приняли приглашение от Международного Слёта. Для нас это означает признание наших заслуг, важность наших знаний и практик для развития отрасли в целом. Ведь Первое Мурманское - это стабильная местная компания, которая на протяжении 12 лет помогает северянам сохранить, преумножить свои сбережения и накопить средства на осуществление мечты».

На нём члены команды совместно с представителями сектора из разных стран обсудят наиболее острые вопросы.

Международный Слёт кредитных союзов — это обязательное ежегодное мероприятие, на котором обсуждаются важные для кооперативов темы - поддержка и продвижение, финансовая грамотность, понимание потребителем сути предоставляемой услуги, финансовая доступность качественных услуг.

Кирилл Терентьев, заместитель руководителя направления «Сбережения»: «Мы с гордостью приняли приглашение от Международного Слёта. Для нас это означает признание наших заслуг, важность наших знаний и практик для развития отрасли в целом. Ведь Первое Мурманское - это стабильная местная компания, которая на протяжении 12 лет помогает северянам сохранить, преумножить свои сбережения и накопить средства на осуществление мечты. Наши пайщики не просто доверяют нам, они убедились в этом за долгие годы. И сейчас самое время успеть закрепить высокую ставку, так как экономическая ситуация в стране стабилизируется, ключевая ставка постепенно падает, а ставки по сбережениям всё ещё остаются на высоком уровне. Мы в свою очередь, можем предложить честные тарифы и гарантированную ставку, которая составляет сейчас 16% годовых».

Первое Мурманское предлагает и другие выгодные тарифы: тариф для пенсионеров, тарифы на короткие и длительные сроки, с пополнением и без. Финансовые консультанты Первого Мурманского ответят на все интересующие вопросы и помогут подобрать выгодный тариф. За более подробной консультацией можно обратиться в один из десяти офисов в Мурманске и области. Или получить информацию по телефону 99-44-77.

В кредитном потребительском кооперативе «Первое Мурманское общество взаимного кредита» доходность по договору передачи личных сбережений 16%*, указана при сумме внесения от 100 тысяч рублей до 1 млн рублей сроком 1 мес. Возможность довнесения в течение всего срока действия договора отсутствует. Возможность снятия в течении всего срока отсутствует. Способ начисления процентов в конце срока. Данный тариф доступен для новых денег**. При досрочном изъятии сбережений проценты пересчитываются по ставке 0,01%. Процентная ставка для расчёта дохода в рублях указана без учёта НДФЛ. Для заключения договора необходимо стать пайщиком и внести добровольный паевой взнос.

Кредитный кооператив осуществляет свою деятельность, в том числе, на основе принципа солидарного несения пайщиками кредитного кооператива субсидиарной ответственности по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из его пайщиков. Условием вступления в кооператив является уплата Вступительного (10 руб.), Обязательного паевого (10 руб.) и Ежеквартального взносов (10 руб. – в каждый квартал).

* - Тариф Поддержка-акционный тариф, по которому предусматривается наличие только 1 действующего договора. Условия действительны на 01.06.22 г.

** - Новые деньги-денежные средства, которые не были отозваны в КПК «ПМОВК» по сроку или по заявлению в последние 90 дней. ИНН 5190921937, ОГРН 1105190009902. Телефон 8(8152) 994-477.

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