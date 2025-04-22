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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.04.25 19:30

«Первое Мурманское» уже 15 лет помогает северянам сохранять и приумножать сбережения

Порядка 30% россиян держат свои сбережения в условиях, которые не способствуют их преумножению. Около 21% хранят дома наличные накопления, а 9% используют беспроцентный счёт в банке. Такие накопления имеют потенциал для дальнейшего перехода в долгосрочные инвестиции.

Более трети россиян хранят свои накопления дома, сообщает аналитический центр НАФИ. Однако сейчас, когда банки предлагают высокие проценты по накопительным продуктам, деньги могут работать эффективнее.

Как грамотно распорядиться сбережениями, расскажем в сюжете.

Порядка 30% россиян держат свои сбережения в условиях, которые не способствуют их преумножению. Около 21% хранят дома наличные накопления, а 9% используют беспроцентный счёт в банке. Такие накопления имеют потенциал для дальнейшего перехода в долгосрочные инвестиции.

Кирилл Терентьев, руководитель коммерческого департамента: «Сегодня есть разные способы увеличить накопления, но самый надёжный вариант — банковские вклады. Они подходят тем, кто ценит безопасность и гарантируемый доход. Сейчас ставки по вкладам ещё остаются высокими, но в ближайшее время они могут снизиться. Аналитики говорят о возможном скором снижении ключевой ставки. Поэтому важно успеть зафиксировать выгодные условия уже сейчас. Не упустите возможность сохранить деньги с максимальной выгодой».

«Первое Мурманское» уже 15 лет помогает северянам сохранять и приумножать сбережения. Сегодня кооператив предлагает сберегательные программы под 26% годовых на 1 месяц и 24% на полгода. Кроме того, есть и другие программы — 20% на 10 месяцев для закрепления высокой ставки надолго и 18% с возможностью снятия без потери процентов в любой момент для гибкого управления своими деньгами. Финансовые консультанты «Первого Мурманского» помогут подобрать оптимальный вариант. Узнать подробности можно в любом из 10 офисов в Мурманске и области или по телефону 99-44-77.

1. Ставка по договору сбережений 26% годовых при сумме от 100 тыс. руб. и сроке 1 мес. Без пополнения. При досрочном расторжении ставка 0,01% годовых. Не для сбережений, изъятых из Кооператива ранее истечения 90 дней до нового внесения по договору сбережений на указанных здесь условиях. Членство в Кооперативе обязательно. Пайщик вносит взносы: вступительный (10 руб.), обязательный паевой (10 руб.) и ежегодный (10 руб. в год).

Пайщик солидарно несёт субсидиарную ответственность по обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из пайщиков. Условия действительны на текущий год.

Кредитный потребительский кооператив «Первое Мурманское общество взаимного кредита». ИНН 5190921937, ОГРН 1105190009902. Телефон 8(8152) 994-477.

2. Ставка по договору сбережений 24% годовых при сумме от 100 тыс. руб. и сроке 6 мес. Без пополнения. При досрочном расторжении ставка 0,01% годовых. Не для сбережений, изъятых из Кооператива ранее истечения 90 дней до нового внесения по договору сбережений на указанных здесь условиях. Членство в Кооперативе обязательно. Пайщик вносит взносы: вступительный (10 руб.), Обязательный паевой (10 руб.) и ежегодный (10 руб. в год).

Пайщик солидарно несёт субсидиарную ответственность по обязательствам Кооператива в пределах невнесённой части дополнительного взноса каждого из пайщиков. Условия действительны на текущий год.

Кредитный потребительский кооператив «Первое Мурманское общество взаимного кредита». ИНН 5190921937, ОГРН 1105190009902. Телефон 8(8152) 994-477.

3. Ставка по договору сбережений 20% годовых при сумме от 10 тыс. руб. и сроке 10 мес. Без пополнения. При досрочном расторжении ставка 0,01% годовых. Членство в Кооперативе обязательно. Пайщик вносит взносы: вступительный (10 руб.), обязательный паевой (10 руб.) и ежегодный (10 руб. в год).

Пайщик солидарно несёт субсидиарную ответственность по обязательствам Кооператива в пределах невнесённой части дополнительного взноса каждого из пайщиков. Условия действительны на текущий год.

Кредитный потребительский кооператив «Первое Мурманское общество взаимного кредита». ИНН 5190921937, ОГРН 1105190009902. Телефон 8(8152) 994-477.

4. Ставка по договору сбережений 18% годовых при сумме от 100 тыс. руб. и сроке 13 мес. С пополнением. При досрочном расторжении ставка 18% годовых. Членство в Кооперативе обязательно. Пайщик вносит взносы: вступительный (10 руб.), обязательный паевой (10 руб.) и ежегодный (10 руб. в год).

Пайщик солидарно несёт субсидиарную ответственность по обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из пайщиков. Условия действительны на текущий год.

Кредитный потребительский кооператив «Первое Мурманское общество взаимного кредита». ИНН 5190921937, ОГРН 1105190009902. Телефон 8(8152) 994-477.

 

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