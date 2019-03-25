Первое оперативное совещание правительства Мурманской области, которое провёл Андрей Чибис, транслировалось в «Фейсбуке»

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис провёл первое оперативное совещание. Оно прошло рано утром в правительстве и для представителей многих ведомств в довольно напряженной атмосфере.

Вопросы у главы региона вызвали сразу несколько сфер деятельности, в том числе и профильное для бывшего федерального замминистра жилищно-коммунальное хозяйство региона.

За два выходных Андрей Чибис успел составить своё мнение о регионе и определить список первоочередных проблем, за решением которых будет следить лично. Бюрократии и перекладывания ответственности друг на друга в правительстве региона новый глава он не допустит.

«Я посмотрел переписку органов власти, ответы. Знаете, это не наши полномочия. Это вот полномочия других коллег. Знаете, у меня убедительная просьба, давайте мы тоже от этого тезиса отойдём. Вот этот футбол решений, футбол проблем между ведомствами прекратим, - нацеливал на изменения в работе чиновников Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области. - Если невозможно договориться, то, пожалуйста, есть профильный вице губернатор, есть я, как исполняющий обязанности губернатора. Я готов на соответствующей площадке эти вопросы снимать и рассматривать».

Несоблюдение сроков решения задач в правительстве области Андрей Чибис считает недопустимым. Органы власти должны работать чётко, ответственно, оперативно. Иначе последствия могут быть катастрофическими, подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора.

«По-моему, общим правилом в региональном правительстве является то, что сроки не соблюдаются. Не соблюдаются - и ладно, ну, так привыкли, - оценивает организацию работы региональных чиновников Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области. - Самое страшное, что это не просто не соблюдение сроков по поручениям руководства региона, самое страшное, что это несоблюдение сроков по реализации конкретных проектов, в том числе, связанных с финансированием. И за несоблюдение этих сроков, я не буду приводить примеры, вы их знаете, и деньги отзываются, и результат не получаем. Просто потому, что дисциплины исполнительской, мягко говоря, недостаточно».

Кроме того, недавно прибывший в регион руководитель времени даром не терял. За выходные он успел поездить по городу и пообщаться с мурманчанами. Те рассказали, какие проблемы в первую очередь мешают им жить комфортно. Главный раздражитель в жизни - несовершенство системы ЖКХ и плохая уборка дворов управляющими компаниями. Также жаловались собеседники Андрея Чибиса на высокую стоимость отопления и на квитанции, которые до сих пор приходят людям, перешедшим на электрообогрев.

«И часто эти котлы, газовые котлы, электрокотлы, ставились с согласия органов местного самоуправления, - констатирует Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области. - А теперь продолжается эпопея по выставлению квитанций за тепло. Иногда эти квитанции десятками тысяч рублей исчисляются. Это ещё один вопрос, по которому мы с вами сегодня вечером должны будем найти решение».

Ещё одна сфера, вызывающая опасение у мурманчан, здравоохранение. Жители города попросили Андрея Чибиса обратить внимание на качество и доступность медицины в Мурманской области.

«Я опять же понимаю проблему – это недоукомплектованность и так далее, коллеги. Но просто сидеть и говорить, что у нас недокомплект людей, поэтому это как-то не работает, одновременно мы там оптимизацией занимаемся. Но и не реагировать на это, не искать новые решения мы не можем, - отмечает Андрей Чибис. - Прошу и вице губернатора профильного, и министра здравоохранения быть готовым к тому, что мы подробно и предметно это будем обсуждать».

Новый руководитель региона удивился, что Мурманская область не участвует в некоторых нацпроектах, которые могут принести дополнительное финансирование в ключевых сферах жизни региона. На эту тему профильные министры и вице губернаторы отчитаются перед Андреем Чибисом в ближайшее время.

Что касается кадровой политики, то здесь пока глобальных перестановок не предвидится. Врио губернатора продлил полномочия министерского корпуса ещё на два месяца. За это время он планирует присмотреться к чиновникам и понять, с кем можно работать дальше, а кого придётся менять.

Отдельно стоит отметить ориентированность нового главы региона на открытость. Оперативное совещание от начал до конца транслировалось на странице Андрея Чибиса в «Фейсбуке», посмотреть его в режиме реального времени мог любой желающий.